Ali PoyrazoÄŸlu gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ± Ã–lmeden gÃ¶mÃ¼ldÃ¼ dedi

YeÅŸilÃ§am'Ä±n usta oyuncularÄ±ndan BÃ¼lent KayabaÅŸ'Ä±n cenaze tÃ¶reninde Ali PoyrazoÄŸlu sitem etti

Tedavi gördüÄŸü hastanede önceki gün 72 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden tiyatro ve sinema sanatçÄ±sÄ± Bülent KayabaÅŸ, son yolculuÄŸuna uÄŸurlanÄ±yor. SanatçÄ± Ali PoyrazoÄŸlu, kalÄ±n baÄŸÄ±rsak kanseri nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybeden 38 yÄ±llÄ±k arkadaÅŸÄ± KayabaÅŸ'Ä±n yÄ±llardÄ±r kendisine iÅŸ gelmediÄŸi için çok üzgün olduÄŸunu söyledi.

ALÄ° POYRAZOÄžLU: SEYÄ°RCÄ° ÜZÜLÜR DÄ°YE HASTALIÄžINI SAKLADI

SanatçÄ± Ali PoyrazoÄŸlu, kalÄ±n baÄŸÄ±rsak kanseri nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybeden 38 yÄ±llÄ±k arkadaÅŸÄ± Bülent KayabaÅŸ'Ä±n yÄ±llardÄ±r kendisine iÅŸ gelmediÄŸi için çok üzgün olduÄŸunu söyledi. Muhsin ErtuÄŸrul Sahnesi'nde düzenlenen törende CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk'e konuÅŸan PoyrazoÄŸlu, hastalÄ±k sürecinde Bülent KayabaÅŸ'Ä±n yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatÄ±rken de gözyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±. Bülent KayabaÅŸ'Ä±n çok fedakar, aydÄ±n, birbirini baÄŸrÄ±na basmÄ±ÅŸ bir Türkiye hayali ile yaÅŸayan bir insan olduÄŸunu söyleyen Ali PoyrazoÄŸlu, "Disiplinli bir sanatçÄ±ydÄ±. HastalandÄ±ÄŸÄ± zaman ilk bana haber verdi. Doktordan çÄ±kmÄ±ÅŸ, telefon etti, hastanenin önün çaÄŸÄ±rdÄ±. Gittim, kanser olduÄŸunu söyledi. Disiplinli bir hasta olmasÄ±nÄ± ve hep beraber meydan okuyacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± söyledim. Bizimki palavra tabi. O çok kahraman bir ÅŸekilde kanser hastalÄ±ÄŸÄ±na meydan okudu. Bu zor bir ÅŸeydir. Meydan okumak gerekir. Seyirci üzülür diyerek hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± saklamaya karar verdi. BeÅŸ yÄ±ldÄ±r aÄŸÄ±r tedavi görüyordu. Sabah kemoterapi oluyordu, akÅŸam sahneye çÄ±kÄ±yordu. Böyle direndi. Son zamanlarda da ölmeden gömülmesi, insanlarÄ±n görmezden gelmesi zor bir ÅŸey. Hiç aranmamasÄ±, hatÄ±rlanmamasÄ±, hiçbir iÅŸ teklif edilmemesi, daha ölmeden ölmüÅŸ gibi davranÄ±lmasÄ± onu çok üzüyordu. YaÅŸarken vefasÄ±zlÄ±k, unutulmuÅŸluk bilincine uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. Bu Bülent'i çok üzerdi, haklÄ±ydÄ± da." dedi.