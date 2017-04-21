Muhalefete Ã§attÄ± Hem AtatÃ¼rk'Ã¼ hem de ErdoÄŸan'Ä± Ã§ok seviyorum

Serdar OrtaÃ§, referandumda evet Ã§Ä±kmasÄ±na sevindiÄŸini ve ErdoÄŸan'Ä±n dÃ¶nemin en gÃ¼Ã§lÃ¼ lider olduÄŸunu sÃ¶yledi

ÅžarkÄ±cÄ± Serdar Ortaç verdiÄŸi röportajda, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi referandumunda sandÄ±ktan 'evet' çÄ±kmasÄ±nÄ±n "Türkiye'ye artÄ±lar katacaÄŸÄ±nÄ±" savunarak, "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z benim dönemimin en güçlü lideridir" dedi.Serdar Ortaç sözlerine ÅŸöyle devam etti: ErdoÄŸan'dan iyisi yok. Ben ErdoÄŸan'Ä± sevemez miyim, bunda ne yanlÄ±ÅŸ var? Bunu söylemeye çekinen kesimler var. Bu kesimleri de anlamakta güçlük çekiyorum. Ben hem Atatürk'ü hem de ErdoÄŸan'Ä± seviyorum. Kendini Cumhuriyetçi olarak tanÄ±mlayan kesimlere soruyorum, bunun neresi yanlÄ±ÅŸ?

ORTAÇ MUHALEFETE ÇATTI

"Muhalefet ne yazÄ±k ki konuÅŸmaya açÄ±k deÄŸil" görüÅŸünü öne süren Ortaç, "Her ÅŸeye muhalefet ederek bir yere varÄ±lmaz. Ülkedeki kutuplaÅŸtÄ±rmayÄ± devam ettiriyorlar. Ä°zledikleri bu politikayÄ± deÄŸiÅŸtirmesi gerekiyor. Daha yumuÅŸak ve kucaklayÄ±cÄ± bir dil kullanmak ülkemizin geleceÄŸi için çok önemli" diye konuÅŸtu.