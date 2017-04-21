Arzu SabancÄ± kÃ¶tÃ¼ kaynana ilan edilince isyanÄ± bastÄ±

Ã–zge Ulusoy ile HacÄ± Ulusoy'un iliÅŸkilerini noktalamalarÄ±nÄ±n sebebinin Arzu SabancÄ± olduÄŸu iddia edilmiÅŸti. SabancÄ± bu konuyla ilgili aÃ§Ä±klamada bulundu

Özge Ulusoy ile HacÄ± SabancÄ±'nÄ±n ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gözler, yine Arzu SabancÄ±'ya çevrildi. Çünkü HacÄ± SabancÄ±'nÄ±n annesi Arzu SabancÄ±'nÄ±n, en baÅŸÄ±ndan beri bu iliÅŸkiye karÅŸÄ± olduÄŸu söyleniyordu. DolayÄ±sÄ±yla ayrÄ±lmalarÄ±nda Arzu SabancÄ±'nÄ±n etkisinin olabileceÄŸi dilden dile dolaÅŸÄ±rken Los Angeles'tan itiraz geldi. Los Angeles'ta tatilde olan Arzu SabancÄ±, "Genç bir kadÄ±nÄ± ailesine ve topluma karÅŸÄ± 'Ä°stenmiyor' gibi göstermek, eski Türk filmleri tarzÄ± melodram yaratmak gibi." dedi.

"OÄžULLARIMIZIN SEVDÄ°KLERÄ° BÄ°ZÄ°M DE SEVDÄ°KLERÄ°MÄ°Z OLUR"

Arzu SabancÄ± bu iddialara itiraz etti ve "OÄŸullarÄ±mÄ±zÄ±n sevdikleri, bizim de sevdiklerimiz olur. OnlarÄ± baÅŸ tacÄ± yaparÄ±z. Ä°liÅŸkilerinin bittiÄŸini biz de sizin gibi öÄŸrendik. Ä°nsanlar bu konuyu benimle niye iliÅŸkilendiriyor anlamÄ±yorum. Genç bir kadÄ±nÄ± ailesine ve topluma karÅŸÄ± 'Ä°stenmiyor' gibi göstermek, eski Türk filmleri tarzÄ± melodram yaratmak gibi. Bu da insanlarÄ±n hoÅŸuna gidiyor belli ki." dedi.

ARZU SABANCI: AYRILIÄžA SEBEP GÖSTERÄ°LMEM BENÄ° ÇOK ÜZÜYOR

Arzu SabancÄ± sözlerine ÅŸöyle devam etti: Her anne gibi evlatlarÄ±nÄ±n mutluluÄŸunu ve sevdiÄŸi insanlarla beraber olmalarÄ±nÄ± en çok isteyen kiÅŸi olarak beni ayrÄ±lÄ±ÄŸa sebep göstermeleri hem beni üzüyor, hem de bunu karÅŸÄ± tarafa yapÄ±lmÄ±ÅŸ rencide edici bir saygÄ±sÄ±zlÄ±k olarak görüyorum. YetiÅŸkin insanlar kendi iliÅŸkilerini yaÅŸarlar ve kendi kararlarÄ±nÄ± verirler. Biz annebabalar sadece onlarÄ±n mutlu olmalarÄ±nÄ±, sevdikleri kiÅŸilerle bir ömür geçirmelerini dileriz.