Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 21/04/2017 17:43

Arzu SabancÄ± kÃ¶tÃ¼ kaynana ilan edilince isyanÄ± bastÄ±

arzu sabancÄ±

Ã–zge Ulusoy ile HacÄ± Ulusoy'un iliÅŸkilerini noktalamalarÄ±nÄ±n sebebinin Arzu SabancÄ± olduÄŸu iddia edilmiÅŸti. SabancÄ± bu konuyla ilgili aÃ§Ä±klamada bulundu

Özge Ulusoy ile HacÄ± SabancÄ±'nÄ±n ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gözler, yine Arzu SabancÄ±'ya çevrildi. Çünkü HacÄ± SabancÄ±'nÄ±n annesi Arzu SabancÄ±'nÄ±n, en baÅŸÄ±ndan beri bu iliÅŸkiye karÅŸÄ± olduÄŸu söyleniyordu. DolayÄ±sÄ±yla ayrÄ±lmalarÄ±nda Arzu SabancÄ±'nÄ±n etkisinin olabileceÄŸi dilden dile dolaÅŸÄ±rken Los Angeles'tan itiraz geldi. Los Angeles'ta tatilde olan Arzu SabancÄ±, "Genç bir kadÄ±nÄ± ailesine ve topluma karÅŸÄ± 'Ä°stenmiyor' gibi göstermek, eski Türk filmleri tarzÄ± melodram yaratmak gibi." dedi.

"OÄžULLARIMIZIN SEVDÄ°KLERÄ° BÄ°ZÄ°M DE SEVDÄ°KLERÄ°MÄ°Z OLUR"

Arzu SabancÄ± bu iddialara itiraz etti ve "OÄŸullarÄ±mÄ±zÄ±n sevdikleri, bizim de sevdiklerimiz olur. OnlarÄ± baÅŸ tacÄ± yaparÄ±z. Ä°liÅŸkilerinin bittiÄŸini biz de sizin gibi öÄŸrendik. Ä°nsanlar bu konuyu benimle niye iliÅŸkilendiriyor anlamÄ±yorum. Genç bir kadÄ±nÄ± ailesine ve topluma karÅŸÄ± 'Ä°stenmiyor' gibi göstermek, eski Türk filmleri tarzÄ± melodram yaratmak gibi. Bu da insanlarÄ±n hoÅŸuna gidiyor belli ki." dedi.

ARZU SABANCI: AYRILIÄžA SEBEP GÖSTERÄ°LMEM BENÄ° ÇOK ÜZÜYOR

Arzu SabancÄ± sözlerine ÅŸöyle devam etti: Her anne gibi evlatlarÄ±nÄ±n mutluluÄŸunu ve sevdiÄŸi insanlarla beraber olmalarÄ±nÄ± en çok isteyen kiÅŸi olarak beni ayrÄ±lÄ±ÄŸa sebep göstermeleri hem beni üzüyor, hem de bunu karÅŸÄ± tarafa yapÄ±lmÄ±ÅŸ rencide edici bir saygÄ±sÄ±zlÄ±k olarak görüyorum. YetiÅŸkin insanlar kendi iliÅŸkilerini yaÅŸarlar ve kendi kararlarÄ±nÄ± verirler. Biz annebabalar sadece onlarÄ±n mutlu olmalarÄ±nÄ±, sevdikleri kiÅŸilerle bir ömür geçirmelerini dileriz.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
ibrahim tatlÄ±ses

Suriye'de yaralanÄ±p gÃ¼len Ã§ocuÄŸun gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ imparatoru aÄŸlattÄ±

Ä°brahim TatlÄ±ses, Suriye'de yaÅŸanan olaylarda yaralanan ancak kameralara gÃ¼lÃ¼mseyen Ã§ocuÄŸun gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±

serdar ortaÃ§

Muhalefete Ã§attÄ± Hem AtatÃ¼rk'Ã¼ hem de ErdoÄŸan'Ä± Ã§ok seviyorum

Serdar OrtaÃ§, referandumda evet Ã§Ä±kmasÄ±na sevindiÄŸini ve ErdoÄŸan'Ä±n dÃ¶nemin en gÃ¼Ã§lÃ¼ lider olduÄŸunu sÃ¶yledi

ali poyrazoÄŸlu

Ali PoyrazoÄŸlu gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ± Ã–lmeden gÃ¶mÃ¼ldÃ¼ dedi

YeÅŸilÃ§am'Ä±n usta oyuncularÄ±ndan BÃ¼lent KayabaÅŸ'Ä±n cenaze tÃ¶reninde Ali PoyrazoÄŸlu sitem etti