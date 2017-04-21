Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 21/04/2017 20:45

Ebru ÅžallÄ±'nÄ±n fotoÄŸraflarÄ± sosyal medyada gÃ¼ndem oldu

ebru ÅŸallÄ±

Pilates yaparak Ã¼n kazanan Ebru ÅžallÄ±, Snapchat Ã¼zerinden Ã§Ä±plak fotoÄŸraflarÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±yla TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemine oturdu

Ebru ÅžallÄ±'nÄ±n Snapchat hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±lan ve ünlü mankene ait olduÄŸu iddia edilen çÄ±plak fotoÄŸraf sosyal medyada kÄ±sa süre içerisinde gündeme oturdu.

 

 

Ebru ÅžallÄ±'nÄ±n menajeri söz konusu çÄ±plak fotoÄŸrafÄ±n ünlü mankene ait olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylese de, Twitter'da fotoÄŸraflarla ilgili binlerce tweet atÄ±ldÄ±.

 

 

Öyle ki, dünyaca ünlü sosyal paylaÅŸÄ±m platformu Twitter'da, Ebru ÅžallÄ± ismi TT lisetesinde Türkiye gündeminin birinci sÄ±rasÄ±na otururken, dünya gündeminde de 5'inci sÄ±raya yükseldi.

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