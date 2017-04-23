Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 23/04/2017 12:22

Alman hizmetÃ§isi itiraf etti Mel B ve eÅŸiyle Ã¼Ã§lÃ¼ iliÅŸkiye girdim

Spice Girl mÃ¼zik grubu Ã¼yesi Mel B

Spice Girl mÃ¼zik grubu Ã¼yesi Mel B'nin Alman hizmetÃ§isi ve eÅŸiyle Ã¼Ã§lÃ¼ iliÅŸkiye girdiÄŸi ve hizmetÃ§isinin hamile sonrasÄ± kÃ¼rtaj olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±

Dünya, Spice Girl müzik grubu üyesi Mel B'nin, Alman hizmetçisinin yaptÄ±ÄŸÄ± skandal itirafÄ± konuÅŸuyor.Mel B'nin 26 yaÅŸÄ±ndaki Alman hizmetçisi Lorraine Gilles, yedi yÄ±l boyunca çift ile beraber üçlü cinsel iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti.Gilles, ayrÄ±ca Mel B'nin kocasÄ± ile gizli iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve Stephen'den hamile kaldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± reddetti. Öte yandan Gillies, bir gecelik iliÅŸki sonrasÄ± hamile kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kürtaj için Mel B'nin kendisine yardÄ±mcÄ± olduÄŸunu söyledi.

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