Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 24/04/2017 12:06

EÅŸinin Ã§ok zayÄ±fsÄ±n dediÄŸi Ã¼nlÃ¼ oyuncunun hedefi 3 kilo almak

Yasemin Ã–zilhan

Ä°zzet Ã–zilhan ile evlendikten sonra 2 Ã§ocuk doÄŸuran Yasemin Ã–zilhan'Ä±n kilo almasÄ± iÃ§in eÅŸi istekte bulundu

Ä°zzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuÄŸu bÄ±rakan Yasemin Özilhan bu aralar kilo almak için çabalÄ±yor.Eski oyuncu Yasemin Özilhan 2 çocuk annesi. Ama buna raÄŸmen incecik. Rüzgarda uçtu uçacak. EÅŸi Ä°zzet Özilhan’Ä±n “Çok zayÄ±fsÄ±n, biraz kilo almalÄ±sÄ±n” diye uyardÄ±ÄŸÄ± Yasemin Özilhan tatlÄ±ya baÅŸladÄ±. SabahlarÄ± çilek reçeli yediÄŸini, öÄŸle ve akÅŸam da bulgur pilavÄ± ile makarna tükettiÄŸini, çantasÄ±nda çikolata taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Hedefi;3 kilo almak.

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Seren Serengil ÅžallÄ±'nÄ±n Ã§Ä±plak fotoÄŸrafÄ±nÄ± inceledi Bu Ebru deÄŸil dedi

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