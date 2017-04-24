EÅŸinin Ã§ok zayÄ±fsÄ±n dediÄŸi Ã¼nlÃ¼ oyuncunun hedefi 3 kilo almak

Ä°zzet Ã–zilhan ile evlendikten sonra 2 Ã§ocuk doÄŸuran Yasemin Ã–zilhan'Ä±n kilo almasÄ± iÃ§in eÅŸi istekte bulundu

Ä°zzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuÄŸu bÄ±rakan Yasemin Özilhan bu aralar kilo almak için çabalÄ±yor.Eski oyuncu Yasemin Özilhan 2 çocuk annesi. Ama buna raÄŸmen incecik. Rüzgarda uçtu uçacak. EÅŸi Ä°zzet Özilhan’Ä±n “Çok zayÄ±fsÄ±n, biraz kilo almalÄ±sÄ±n” diye uyardÄ±ÄŸÄ± Yasemin Özilhan tatlÄ±ya baÅŸladÄ±. SabahlarÄ± çilek reçeli yediÄŸini, öÄŸle ve akÅŸam da bulgur pilavÄ± ile makarna tükettiÄŸini, çantasÄ±nda çikolata taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Hedefi;3 kilo almak.