Ã‡Ä±plak fotoÄŸraflarÄ± ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ± AldÄ±rÄ±ÅŸ etmeden hayatÄ±na devam ediyor

ÃœnlÃ¼ manken Ebru ÅžallÄ± Ã§Ä±plak fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n internette yayÄ±nlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sessizliÄŸini korumaya devam ediyor

Ünlü manken Ebru ÅžallÄ±'ya ait olduÄŸu iddia edilen çÄ±plak fotoÄŸrafÄ±n ardÄ±ndan yer yerinden oynadÄ±. ÅžallÄ± ise, bu olaylara hiç aldÄ±rmadan hayatÄ±na kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam ederek Instagram'da paylaÅŸÄ±mlar yapmaya devam etti. Ebru ÅžallÄ± çÄ±plak fotoÄŸraf mevzusu sonrasÄ±, Instagram'da paylaÅŸÄ±mlar yapmaya devam etti. BoÄŸazÄ±n kenarÄ±nda pilates yapan ÅžallÄ±, yaÅŸanan tüm bu olaylara raÄŸmen sosyal medya dünyasÄ±ndan uzak kalamadÄ±.