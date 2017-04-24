Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 24/04/2017 12:11

ÃœnlÃ¼ Ã§iftin evlilik tarihi ve yeri kesinleÅŸti

fahriye evcen burak Ã¶zÃ§ivit

Almanya'da niÅŸanlanan Fahriye Evcen ile Burak Ã–zÃ§ivit evlilik tarihini ve dÃ¼ÄŸÃ¼n mekanÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

NiÅŸanlÄ± çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen sonunda nikâh tarihlerini belirledi. Ä°kili, Haziran 29'da evlenecek.Ünlü oyuncular Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, geçtiÄŸimiz ay Evcen’in ailesinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Almanya’da niÅŸanlanmÄ±ÅŸtÄ±. Bir süredir evlilik için hazÄ±rlÄ±k yapan çift, nikâh tarihlerini 29 Haziran olarak kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.DüÄŸün yalÄ±da olacakÖzçivit ile Evcen, düÄŸünlerini de yakÄ±n bir arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n BoÄŸaz’daki yalÄ±sÄ±nda yapacak.

 

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