Seren Serengil ÅžallÄ±'nÄ±n Ã§Ä±plak fotoÄŸrafÄ±nÄ± inceledi Bu Ebru deÄŸil dedi

Bir TV kanalÄ±nda sabah programÄ± sunan Seren Serengil, arkadaÅŸÄ± Ebru ÅžallÄ± hakkÄ±nda ortaya Ã§Ä±kan Ã§Ä±plak fotoÄŸraflarla ilgili aÃ§Ä±klamada bulundu

Ebru ÅžallÄ±'ya ait olduÄŸu iddia edilen çÄ±plak fotoÄŸraf Duymayan KalmasÄ±n gündemine taÅŸÄ±ndÄ± ve üzerine yorumlar yapÄ±ldÄ±. FotoÄŸrafÄ±n kendisine hafta sonu bir baÅŸkasÄ± tarafÄ±ndan gönderildiÄŸini söyleyen Serengil, bu kiÅŸinin Ebru ÅžallÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Serengil'in açÄ±klamasÄ±ysa ÅŸöyle oldu: "Ebru ÅžallÄ±'nÄ±n göÄŸüslerinin arasÄ± çok açÄ±k ve göÄŸüsleri paylaÅŸÄ±lan fotoÄŸraftaki gibi sarkÄ±k deÄŸil, o benim yanÄ±mda da soyunup giyindiÄŸi için net bir ÅŸekilde biliyorum. AynÄ± zamanda fotoÄŸraftaki kiÅŸi daha yaÅŸlÄ± ve kilolu bir kadÄ±n. Ebru ÅžallÄ± benim yanÄ±mda giyiniyor o fotoÄŸraftaki kiÅŸi kesinlikle Ebru deÄŸil."