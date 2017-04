Vadi sevenlere Necati ÅžaÅŸmaz'dan bÃ¼yÃ¼k sÃ¼rpriz

Sezonlarca TV'de yayınlanan Kurtlar Vadisi'nin 15 Temmuz darbe gecesini anlatan 'Vatan' filmi çekimleri sürüyor. Filmin eylül sonu ekim başı gibi vizyona gireceğini açıklayan Başrol oyuncu Şaşmaz, "Umarım bütün Türkiye izler" dedi

Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Dat köyünde çekimi süren "Kurtlar Vadisi Vatan" filminin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, daha önce "Kurtlar Vadisi Irak ve Filistin" gibi işlere imza attıklarını, çektikleri filme "Vatan" ismini vererek içlerindeki, kısa dönem önce yaşamış oldukları sıkıntıyı anlattıklarını belirterek, "Kurtlar Vadisi izleyicilerinin heyecanla beklediğini bilmekteyiz. Umarım bütün Türkiye izler." dedi. Filmi eylül sonu, ekim başı vizyona sokmayı planladıkları bilgisini veren Şaşmaz, bu sürecin 4 ile 8 hafta arasında olduğunu, sonrasında yeniden Kurtlar Vadisi dizisinin startını vereceklerini kaydetti. Şaşmaz, dizi için "Pusu"nun ardından yeni bir konsept isim de düşündüklerini, vakti geldiğinde açıklamak istediğini anlattı.

"İZLEYİCİNİN BEKLEDİĞİ VE HAK ETTİĞİ BİR FİLM OLACAK"

Filmi en iyi şekilde bitirmeye odaklandıklarını belirten Kurtlar Vadisi dizisindeki "Güllü" karakteriyle tanınan Erhan Ufak da çalışmalarının ağır, yoğun ve yorucu ama çok keyifli geçtiğini söyledi.Oyunculardan Ertuğrul Şakar da bir an önce izleyicilerle buluşmak için çalıştıklarını vurgulayarak, "Antalya deyince herkes zannediyor ki denizdeyiz ama gördüğünüz gibi dağlardayız. Çok iyi ev sahipleriyle birlikteyiz, biz çok keyifliyiz, bir sıkıntımız yok. Film bitmek üzere, içeriğine dönük sadece şunu söyleyebiliriz: İzleyicimizin beklediği ve hak ettiği bir film olacak. Bunun garantisini veriyoruz." şeklinde konuştu.

"DOLU DOLU BİR FİLM GELİYOR"

Filmde "Polat Alemdar" karakterinin "sağ kolu"nu canlandıran Cahit Kayaoğlu da "Vatan dendiği zaman geriye kalan her şey teferruat oluyor. Vatan, biliyorsunuz, içi dolu dolu bir şeydir. Bu da her anıyla, sahnesiyle vatan sevgisini, millet sevgisini görmüş olacağız. dolu dolu bir film geliyor inşallah. Kurtlar Vadisi'nin misyonu, her zaman devletin, milletin yanında olmak. Mesele vatansa her zaman bu filmler olacaktır." ifadelerini kullandı.Kayaoğlu, "Tanklarımızı millete karşı değil, milletin yanında kullanıyoruz, hem dizilerimizde hem filmlerimizde hem de gerçekte inşallah. Kurtlar Vadisi'nin tamamında en başta millet var." dedi.