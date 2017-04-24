Vadi sevenlere Necati ÅžaÅŸmaz'dan bÃ¼yÃ¼k sÃ¼rpriz

Sezonlarca TV'de yayÄ±nlanan Kurtlar Vadisi'nin 15 Temmuz darbe gecesini anlatan 'Vatan' filmi Ã§ekimleri sÃ¼rÃ¼yor. Filmin eylÃ¼l sonu ekim baÅŸÄ± gibi vizyona gireceÄŸini aÃ§Ä±klayan BaÅŸrol oyuncu ÅžaÅŸmaz, "UmarÄ±m bÃ¼tÃ¼n TÃ¼rkiye izler" dedi

Antalya'nÄ±n Korkuteli ilçesine baÄŸlÄ± Dat köyünde çekimi süren "Kurtlar Vadisi Vatan" filminin baÅŸrol oyuncusu Necati ÅžaÅŸmaz, daha önce "Kurtlar Vadisi Irak ve Filistin" gibi iÅŸlere imza attÄ±klarÄ±nÄ±, çektikleri filme "Vatan" ismini vererek içlerindeki, kÄ±sa dönem önce yaÅŸamÄ±ÅŸ olduklarÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± anlattÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Kurtlar Vadisi izleyicilerinin heyecanla beklediÄŸini bilmekteyiz. UmarÄ±m bütün Türkiye izler." dedi. Filmi eylül sonu, ekim baÅŸÄ± vizyona sokmayÄ± planladÄ±klarÄ± bilgisini veren ÅžaÅŸmaz, bu sürecin 4 ile 8 hafta arasÄ±nda olduÄŸunu, sonrasÄ±nda yeniden Kurtlar Vadisi dizisinin startÄ±nÄ± vereceklerini kaydetti. ÅžaÅŸmaz, dizi için "Pusu"nun ardÄ±ndan yeni bir konsept isim de düÅŸündüklerini, vakti geldiÄŸinde açÄ±klamak istediÄŸini anlattÄ±.

"Ä°ZLEYÄ°CÄ°NÄ°N BEKLEDÄ°ÄžÄ° VE HAK ETTÄ°ÄžÄ° BÄ°R FÄ°LM OLACAK"

Filmi en iyi ÅŸekilde bitirmeye odaklandÄ±klarÄ±nÄ± belirten Kurtlar Vadisi dizisindeki "Güllü" karakteriyle tanÄ±nan Erhan Ufak da çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n aÄŸÄ±r, yoÄŸun ve yorucu ama çok keyifli geçtiÄŸini söyledi.Oyunculardan ErtuÄŸrul Åžakar da bir an önce izleyicilerle buluÅŸmak için çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayarak, "Antalya deyince herkes zannediyor ki denizdeyiz ama gördüÄŸünüz gibi daÄŸlardayÄ±z. Çok iyi ev sahipleriyle birlikteyiz, biz çok keyifliyiz, bir sÄ±kÄ±ntÄ±mÄ±z yok. Film bitmek üzere, içeriÄŸine dönük sadece ÅŸunu söyleyebiliriz: Ä°zleyicimizin beklediÄŸi ve hak ettiÄŸi bir film olacak. Bunun garantisini veriyoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"DOLU DOLU BÄ°R FÄ°LM GELÄ°YOR"

Filmde "Polat Alemdar" karakterinin "saÄŸ kolu"nu canlandÄ±ran Cahit KayaoÄŸlu da "Vatan dendiÄŸi zaman geriye kalan her ÅŸey teferruat oluyor. Vatan, biliyorsunuz, içi dolu dolu bir ÅŸeydir. Bu da her anÄ±yla, sahnesiyle vatan sevgisini, millet sevgisini görmüÅŸ olacaÄŸÄ±z. dolu dolu bir film geliyor inÅŸallah. Kurtlar Vadisi'nin misyonu, her zaman devletin, milletin yanÄ±nda olmak. Mesele vatansa her zaman bu filmler olacaktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.KayaoÄŸlu, "TanklarÄ±mÄ±zÄ± millete karÅŸÄ± deÄŸil, milletin yanÄ±nda kullanÄ±yoruz, hem dizilerimizde hem filmlerimizde hem de gerçekte inÅŸallah. Kurtlar Vadisi'nin tamamÄ±nda en baÅŸta millet var." dedi.