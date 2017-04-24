Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 24/04/2017 20:01

TÃ¼m stantlarÄ± gezdi kararÄ±nÄ± verdi Ä°ÅŸte Acun'un yeni oyuncaÄŸÄ±

acun Ä±lÄ±calÄ±

Autoshow fuarÄ±na katÄ±lan Acun IlÄ±calÄ± tÃ¼m stantlara bakarak kararÄ±nÄ± Aston Martin'i olarak belirledi

Motora olan tutkusuyla bilinen Acun IlÄ±calÄ± arabada tercihini Aston Martin'den yana kullandÄ±. Acun IlÄ±calÄ± yeni aracÄ±nÄ±n sipariÅŸini, Aston Martin Türkiye Distribütörü D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Nevzat Kaya'ya bizzat fuarda verdi.

ACUN'UN BAÅžINI DÖNDÜREN MODEL

Ä°stanbul'da fÄ±rtÄ±na gibi esen Autoshow'un ziyaretçilerinden biri de Acun IlÄ±calÄ± oldu. Fuara ultra lüks modelleri ve 45 milyon TL'lik Vulcan modeliyle damga vuran Aston Martin Türkiye, Acun'un da baÅŸÄ±nÄ± döndürdü.Stanttaki bütün modelleri detaylÄ±ca inceleyen Acun tercihini; Türkiye yollarÄ± için en uygun modellerden biri olan, otomobil tutkunlarÄ±nÄ±n tasarÄ±m harikasÄ± olarak yorumladÄ±ÄŸÄ±, lüks ve doÄŸal malzemelerden yapÄ±lan ve bilgi-eÄŸlence teknolojisi ile donatÄ±lan DB11 modelinden yana kullandÄ±.Acun IlÄ±calÄ± yeni aracÄ±nÄ±n sipariÅŸini, Aston Martin Türkiye Distribütörü D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Nevzat Kaya'ya bizzat fuarda verdi. Yeni aracÄ±yla ilgili olarak Acun IlÄ±calÄ±; "Uzun zamandÄ±r DB11 modelini bekliyor ve merak ediyordum. Aston Martin beklentimin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi. Gerçekten mükemmel bir otomobil." dedi.

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