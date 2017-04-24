DÃ¼nya starÄ±yÄ±m dedi canlÄ± yayÄ±na katÄ±lmak iÃ§in 300 bin Euro talep etti

Ã‡ikita muz, nane gibi ÅŸarkÄ±larÄ±yla fenomen olan Ajdar, bir kanaldan gelen canlÄ± yayÄ±n isteÄŸine karÅŸÄ±lÄ±k astronomik teklifte bulundu

Kanal D'de yayÄ±nlanan 'Renkli Sayfalar' programÄ±na telefonla baÄŸlanan bir zamanlarÄ±n fenomen ismi Ajdar, 2 saatlik canlÄ± yayÄ±na katÄ±lmak için 300 bin Euro talep ederek aÄŸÄ±zlarÄ± açÄ±kta bÄ±raktÄ±. Ajdar canlÄ± yayÄ±na konuk olmak için 300 bin Euro talep etti. Bu talep karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸaÅŸÄ±ran sunuculara ise, "Ben dünya starÄ±yÄ±m, 5 dakika da olsa aynÄ± parayÄ± alÄ±rÄ±m" dedi.