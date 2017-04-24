ÃœnlÃ¼ oyuncu tesettÃ¼re girip dua istemiÅŸti TÃ¼rkiye'de TT oldu

ÃœnlÃ¼ oyuncu Gamze Ã–zÃ§elik, dÃ¼n akÅŸamÄ±n kandil olmasÄ±yla birlikte tesettÃ¼re girip takipÃ§ilerinden dua istemesiyle Twitter'Ä±n TÃ¼rkiye gÃ¼ndeminde TT listesine yerleÅŸti
Ünlü oyuncu Gamze Özçelik tesettürlü fotoÄŸrafÄ±nÄ± Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±p, paylaÅŸÄ±mÄ±na eklediÄŸi notla takipçilerinden dua istemiÅŸti.
Ä°ÅŸte Özçelik'in o paylaÅŸÄ±m:
Özçelik'in tesettürlü paylaÅŸÄ±mÄ± bir anda tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Sosyal paylaÅŸÄ±m platformu Twitter'da Gamze Özçelik, hakkÄ±nda atÄ±lan 9 binin üzerinde tweet'le Türkiye gündeminde TT listesinin 6'ncÄ± sÄ±rasÄ±na oturdu.