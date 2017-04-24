DÃ¼nyanÄ±n en kalabalÄ±k Ã¼lkesinin gÃ¶zdesi oldu Trump'Ä± TanrÄ±Ã§a ilan ettiler

ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n kÄ±zÄ± Ä°vanka Trump Ã‡inliler tarafÄ±ndan Ã§ok seviliyor. Ã–yle ki, babasÄ±na danÄ±ÅŸmanlÄ±k yapan Ä°vanka Trump Ã‡in'de 'TanrÄ±Ã§a' olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor

Sputnik'in haberine göre; Ivanka Trump'Ä±n Çinli hayranlarÄ±, açÄ±lan yeni bir hayran sayfasÄ±nda, 'TanrÄ±ça Ivanka'ya övgüler diziyor. KÄ±sa sürede 12 bin takipçiye ulaÅŸan 'TanrÄ±ça Ivanka' sayfasÄ±nda, Ivanka Trump'a sevgisini ifade eden yüzlerce hayranÄ±n mesajlarÄ± da yer alÄ±yor.

IVANKA TRUMP ÇÄ°N'Ä° MEST EDECEK HAREKETLERDE BULUNUYOR

Pekin'deki bir üniversitede görev yapan Hu Åžingdou'ya göre, Ivanka Trump'Ä±n Çin'deki popülerliÄŸinin Çin'e yönelik 'sÄ±cakkanlÄ±' yaklaÅŸÄ±mÄ±ndan kaynaklanÄ±yor. "Çin'deki pek çok insan, Ivanka'yÄ± Çin'e karÅŸÄ± sÄ±cakkanlÄ± tavÄ±rlarÄ±ndan dolayÄ± çok seviyor" ÅŸeklinde konuÅŸan Åžingdou, buna referans olarak da Ivanka Trump'Ä±n kÄ±zÄ± Arabella'nÄ±n sosyal medyada paylaÅŸÄ±lan videosunu gösterdi. Ivanka Trump tarafÄ±ndan paylaÅŸÄ±lan videoda, Arabella Çin Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping için Çince ÅŸarkÄ± söylüyor. Åžingdou, "Bu, Çin kültürel milliyetçiliÄŸini teÅŸvik edici bir adÄ±mdÄ± ve Çin kültürünün uluslararasÄ± toplumda önemli bir yere sahip olduÄŸunu gösterdi" ifadelerinde bulundu.