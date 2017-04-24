TÃ¼rk sinemasÄ±nÄ±n SultanÄ±'ndan kÃ¶tÃ¼ haber

Usta oyuncu TÃ¼rkan Åžoray'Ä±n kilo almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan menajerinin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamayla bÃ¶breklerinde Cushing sendromu hastalÄ±ÄŸÄ± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi

Türk sinemasÄ±nÄ±n 'Sultan'Ä± Türkan Åžoray'Ä±n ikinci böbreÄŸinde de Cushing sendromu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± baÅŸladÄ±.Hafta sonu fizy Liseler ArasÄ± ÅžarkÄ± YarÄ±ÅŸmasÄ±'nda gençlerle buluÅŸan ve ÅŸarkÄ± söyleyen Türkan Åžoray, "Albüm yapma hayalimi 50 yÄ±l sonra gerçekleÅŸtirdim. Siz hayallerinizi gerçekleÅŸtirmek için benim kadar beklemeyin" demiÅŸti. Konuyla ilgili habere bu Sabah Star TV'de ekranlara gelen 'Duymayan KalmasÄ±n' adlÄ± magazin programÄ±nda da yer verildi. Haberle ilgili görüntüleri izlerken programÄ±n sunucusu Seren Serengil, YeÅŸilçam'Ä±n Sultan'Ä± Åžoray'Ä±n kilo sorununa deÄŸinince, ünlü sanatçÄ±nÄ±n menajeri Bircan Silan'dan açÄ±klama geldi.

2 BÖBREÄžÄ° DE AYNI HASTALIKTAN MUZDARÄ°P

Türkan Åžoray'Ä±n fazla kilolarÄ±nÄ±n nedeninin cushing sendromundan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Silan, "Türkan Åžoray 2 sene önce cushing sendromu nedeniyle Prof. Dr. Nihat Yavuz tarafÄ±ndan ameliyat edilmiÅŸti. Ä°kinci böbreÄŸinde de aynÄ± hastalÄ±k nüksetmesi sebebiyle Dr. Refik Tanagöz tarafÄ±ndan tedavisine baÅŸlandÄ±. Bu, vücutta çok fazla kortizon salgÄ±lanmasÄ±na neden olan bir hastalÄ±k" dedi.