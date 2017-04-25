Gamze Ã–zÃ§elik kapandÄ± mÄ± iÅŸte o aÃ§Ä±klama

MiraÃ§ Kandili gecesinde baÅŸÄ± kapalÄ± bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸan Gamze Ã–zÃ§elik gelen yorumlar karÅŸÄ±sÄ±nda sessizliÄŸini bozdu

Oyuncu Gamze Özçelik, baÅŸÄ± kapalÄ± bir karesini sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸarak altÄ±na, “Alemlerin nuru, yolumuzun güneÅŸi efendimiz, Ya Resulallah… Sevdan sevdamÄ±z, yolun yolumuzdur. Rabbim yolumuzu kolaylaÅŸtÄ±rsÄ±n, ayaklarÄ±mÄ±zÄ± sabit kÄ±lsÄ±n. Miraç Kandilimiz hayÄ±rlara vesile olsun… Dua edin canlar. Çok istiyorum. Ucunda rÄ±zaya bir adÄ±m daha yaklaÅŸmak var” ifadelerine yer vermisti. Özçelik, bu fotoÄŸrafÄ±yla çok sayÄ±da yorum aldÄ±.

O yorumlardan bazÄ±larÄ±:

‘Çok yakÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ, inÅŸallah devamlÄ± olur din kardeÅŸim benim’

‘Çok yakÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ. Ä°nÅŸallah örtÅ«nmek de kÄ±smet olsun’

‘AynÄ± gün kapanmÄ±ÅŸÄ±z Gamze HanÄ±m… Umreye gidiyorum ben de MayÄ±s baÅŸÄ± ve gitmeden kandil günü kapandÄ±m… Çok yakÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ size de ÅŸimdiden ikimize de Allah daim etsin inÅŸallah’

‘Güzel bir yola girmiÅŸsiniz.Rabbim muvaffak eylesin. Rabbimizin kapÄ±larÄ± her zaman herkese açÄ±k.’

‘MaÅŸallah çok yakÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ, Allah kalbinize geniÅŸlik versin, size tesettürü kolaylaÅŸtÄ±rsÄ±n, ne mutlu size ve bize…DuadasÄ±nÄ±z…’

GAMZE’DEN TÜRBAN AÇIKLAMASI

Oyuncu Gamze Özçelik, Miraç kandili dolayÄ±sÄ±yla paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± türbanlÄ± fotoÄŸrafÄ±yla ilgili bugün akÅŸam saatlerinde bir paylaÅŸÄ±mda bulundu.AfrikalÄ± çocuklarla birlikte çekilmiÅŸ bir karesini paylaÅŸan Özçelik, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: “LokumlarÄ±m, bir dua ettik, bir dua istedik ortalÄ±k karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ. YapmayÄ±n böyle… Her ÅŸey insana dair. Biz yolumuzda samimi olalÄ±m bize yeter”