Adem ve Sabriye arasÄ±nda Berna krizi Survivor 73. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ±

EkranlarÄ±n heyecan dolu yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor'da bu akÅŸam Ã¼nlÃ¼ler takÄ±mÄ±nda mÃ¼cadele eden Adem ve Sabriye arasÄ±nda gerginlik yaÅŸanÄ±yor

TV8’in sevilen programÄ± Survivor’Ä±n 73. bölüm fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Survivor yeni bölümde bu akÅŸam iki heyecan birden yaÅŸanacak. Ä°ki takÄ±m yaÄŸmur altÄ±nda zorlu bir iletiÅŸim oyunu oynayacak. Gece ise Ünlüler takÄ±mÄ±ndan Sabriye, Åžahika ve Sema arasÄ±nda eleme heyecanÄ± yaÅŸanacak.

ADEM SABRÄ°YE GERÄ°LÄ°MÄ°

Bir dargÄ±n bir barÄ±ÅŸÄ±k ada hayatÄ±nÄ± sürdüren Adem ile Sabriye arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma yaÅŸanÄ±yor. Sabriye, Adem’in Berna ile konuÅŸmasÄ±na ve kendi fikrinin alÄ±nmamasÄ±na sinirleniyor ve ortalÄ±k yine geriliyor.TartÄ±ÅŸmanÄ±n ortasÄ±nda kalan Berna ise ne yapacaÄŸÄ±nÄ± bilemiyor.