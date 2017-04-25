Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 25/04/2017 11:41

AliÅŸan'Ä±n sÄ±r gibi sakladÄ±ÄŸÄ± sevgilisi Esra Erol'un kardeÅŸi Ã§Ä±ktÄ±

aliÅŸan

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n evlenmesini istediÄŸi AliÅŸan'Ä±n izdivaÃ§ programlarÄ±nÄ±n sevilen sunucusu Erol'un kardeÅŸiyle bir iliÅŸkisi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi

Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± AliÅŸan, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a 'EvleneceÄŸim' diye söz vermiÅŸti. Sözünde durmakta geç kalsa da kendisine sevgili yaptÄ±. SÄ±r gibi sakladÄ±ÄŸÄ± sevgilisi Esra Erol'un kardeÅŸi Eda Erol çÄ±ktÄ±.40 yaÅŸÄ±ndaki Türkücü AliÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a verdiÄŸi '6 ay içinde evleneceÄŸim' sözünü tutmak üzere Ä°zdivaç programÄ± sunan Esra Erol, AliÅŸan'Ä± kardeÅŸi Eda Erol ile tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Çift 3 haftadÄ±r birlikte, mayÄ±s baÅŸÄ±nda aileler de tanÄ±ÅŸacak. AliÅŸan önceki gün Instagram hesabÄ±ndan 'Birlikte ilk derbi' yazarak sevgilisiyle fotoÄŸraf paylaÅŸtÄ±. Ancak karede, sarÄ± saçlÄ± sevgilisinin suratÄ±nÄ± bilerek gizlemesi dikkati çekti.

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