ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Ä°brahim Erkal iÃ§in tÃ¼m Ã¼mitler tÃ¼kendi

ÃœnlÃ¼ sunucu Ece Erken, dolandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klayarak, ""Size benden bir tavsiye... Ãœst komÅŸunuz da olsa, tanÄ±dÄ±k da olsa eÄŸer bir mimara evinizi emanet ediyorsanÄ±z, bÃ¼tÃ§eniz belli bile olsa ortada mailleÅŸmeniz bile olsa mimarÄ±n yanÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸanlar bile ÅŸahit olsa, evi teslim ettikten sonra hele ki Ã¼nlÃ¼yseniz sizden 2, pardon 3 katÄ± isteyebilir. " ÅŸeklinde takipÃ§ilerini uyardÄ±