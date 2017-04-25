ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Ä°brahim Erkal iÃ§in tÃ¼m Ã¼mitler tÃ¼kendi

Erzurumlu ÅŸarkÄ±cÄ± Ä°brahim Erkal'Ä±n beyin kanamasÄ± durduruldu ancak Ã¶deminin devam etmesi nedeniyle makineye baÄŸlÄ± tedavisinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±
Ä°brahim Erkal'Ä±n son saÄŸlÄ±k durumu için yapÄ±lan açÄ±klamada ünlü türkücünün herhangi bir yaÅŸama belirtisi göstermediÄŸi belirtilerek sevenlerine kötü haber verildi.Hastaneden yapÄ±lan açÄ±klamada, yoÄŸun bakÄ±m servisinde tedavisi süren Erkal'Ä±n beynindeki kanamanÄ±n durdurulmasÄ±na raÄŸmen ödeminin devam ettiÄŸi belirtildi. Erkal'Ä±n yapÄ±lan günlük kontrollerinde beyninde oluÅŸan ödemin geriye gitmediÄŸi kalbinin çalÄ±ÅŸmasÄ±na raÄŸmen makineye baÄŸlÄ± olarak tedavisinin sürdüÄŸü belirtildi.