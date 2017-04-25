Ece Erken'i komÅŸusu dolandÄ±rdÄ± Haram zÄ±kkÄ±m olsun

ÃœnlÃ¼ sunucu Ece Erken, dolandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klayarak, ""Size benden bir tavsiye... Ãœst komÅŸunuz da olsa, tanÄ±dÄ±k da olsa eÄŸer bir mimara evinizi emanet ediyorsanÄ±z, bÃ¼tÃ§eniz belli bile olsa ortada mailleÅŸmeniz bile olsa mimarÄ±n yanÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸanlar bile ÅŸahit olsa, evi teslim ettikten sonra hele ki Ã¼nlÃ¼yseniz sizden 2, pardon 3 katÄ± isteyebilir. " ÅŸeklinde takipÃ§ilerini uyardÄ±

Ünlü sunucu Ece Erken mimar komÅŸusu tarafÄ±ndan dolandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdü. Instagram'dan açÄ±klama yapan Erken, komÅŸusu olan mimarla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunu anlattÄ±. DolandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden ve "SözleÅŸmesiz iÅŸ yapmayÄ±n" diye takipçilerini uyaran Erken, "Size benden bir tavsiye... Üst komÅŸunuz da olsa, tanÄ±dÄ±k da olsa eÄŸer bir mimara evinizi emanet ediyorsanÄ±z, bütçeniz belli bile olsa ortada mailleÅŸmeniz bile olsa mimarÄ±n yanÄ±ndaki çalÄ±ÅŸanlar bile ÅŸahit olsa, evi teslim ettikten sonra hele ki ünlüyseniz sizden 2, pardon 3 katÄ± isteyebilir. 'Gazetelere demeç vereceÄŸim' diye tehdit edebilir ve mahkemeye verip bu parayÄ± isteyebilir. Aman ha dikkat edin! Mahkeme yanlÄ±ÅŸ karar verebilir ama çok ÅŸükür temyize gidebilirsiniz.