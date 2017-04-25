Sinem Kobal hamile olduÄŸu iÃ§in mi ekranlara Ã§Ä±kmÄ±yor

ÃœnlÃ¼ oyuncu Kenan Ä°mirzalÄ±oÄŸlu ile geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l evlenen Sinem Kobal'Ä±n Ã§ocuk yapma dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi nedeniyle ekranlara ara verdiÄŸi iddia ediliyordu ancak Ã¼nlÃ¼ oyuncunun Londra ve TÃ¼rkiye'de oyunculuÄŸunu geliÅŸtirerek dizi projesinde yer alacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Kenan Ä°mirzalÄ±oÄŸlu’yla evlendikten sonra çocuk yapacaÄŸÄ± için oyunculuÄŸa ara verdiÄŸi söylenen Sinem Kobal, hem dizi hem de sinema projesinde yer alacak.Cunda AdasÄ±’nda geçtiÄŸimiz sene Kenan Ä°mirzalÄ±oÄŸlu’yla nikah masasÄ±na oturan Sinem Kobal’Ä±n, yeni sezonda hem sinema filmi hem de dizide yer alacaÄŸÄ± öÄŸrenildi. Son olarak iki yÄ±l önce ‘Analar ve Anneler’ projesiyle ekranda olan oyuncu, bir hafta içinde sinema filmi için anlaÅŸma imzalayacak. EvliliÄŸin ardÄ±ndan çocuk yapacaÄŸÄ± için oyunculuÄŸa ara verdiÄŸi konuÅŸulan Kobal, aynÄ± zamanda gelen dizi senaryolarÄ±nÄ± da okuyor. Ä°çine sinen bir projeye “Evet” diyecek olan Kobal, ara verdiÄŸi dönemde hem Ä°ngiltere’nin baÅŸkenti Londra’da hem de Ä°stanbul’da workshop’lara katÄ±larak oyunculuÄŸunu geliÅŸtirdi. Kobal ayrÄ±ca bu süreçte dövüÅŸ, dans ve nefes dersleri de almayÄ± ihmal etmedi. Gelecek sezonda Fatih Sultan Mehmet’i canlandÄ±racaÄŸÄ± ‘Fatih’ dizisiyle setlere dönmeye hazÄ±rlanan Ä°mirzalÄ±oÄŸlu ise eÅŸine proje seçiminde destek oluyor.