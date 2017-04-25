Survivor Nagihan'Ä±n bu halini gÃ¶renler ÅŸok oluyor

EÅŸinden boÅŸanan Survivor Nagihan, oyunculuÄŸa soyundu. TekirdaÄŸ'daki Ã§ekimlerde 'evde kalmÄ±ÅŸ kÄ±z' rolÃ¼nÃ¼ oynayan sporcu, Kafam rahat huzurum yerinde, ÅŸu an iÃ§in bir sÄ±kÄ±ntÄ±m yok herhangi bir kimseden bir beklentim de yok. Åžu an iÃ§in Ã§ok mutluyum' dedi.

Survivor'un geçen seneki hÄ±rslÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Nagihan Karadere, 'Ah be Ä°stanbul' filminin çekimleri için TekirdaÄŸ'a geldi. TekirdaÄŸ Büyük Åžehir Belediyesi Ä°tfaiye Dair BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerinin de yardÄ±mÄ±yla iple bir binanÄ±n 4'üncü katÄ±ndan indirilen Nagihan, senaryo gereÄŸi 2'nci katÄ±n penceresinden içeri girdi. Bu anlar ve filmin bazÄ± senaryolarÄ± gazetecilerin kameralarÄ± tarafÄ±ndan saniye saniye kaydedildi.

Korkulacak bir tipteyim

Burada gazetecilere açÄ±klamada bulunan Nagihan, 'Ah be Ä°stanbul filmindeki karakterim, Nagihan karakteri evde kalmÄ±ÅŸ bir kÄ±zÄ± canlandÄ±rÄ±yorum. YÄ±ldÄ±rÄ±m aÅŸkÄ±na tutuluyorum. Daha sonrasÄ±ndaki deÄŸiÅŸimim söz konusu. Åžu an çok bakÄ±msÄ±zÄ±m ve korkulacak bir tipteyim. Burada yüksekten atlayacaÄŸÄ±m. Tabi ki halat eÅŸliÄŸinde atlayacaÄŸÄ±m. Son derece heyecanlÄ±yÄ±m çünkü daha önce böyle bir tecrübem olmadÄ±. Sporculuk geçmiÅŸim var ama burada sporculuk sökmeyecek' dedi.