Ä°ranlÄ± KÃ¼rt manken KÃ¼rdistan iÃ§in yapmak istediÄŸim bir hayalim var dedi

Dubai'de mankenlik yapan KÃ¼rt manken Ã§ocukluk hayali olan mankenlik kariyeri hakkÄ±nda konuÅŸtu

Bir süredir BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nin (BAE) baÅŸkenti Dubai'de modellik yapan Meryem Rod, çocukluÄŸundan beri mankenliÄŸe hevesinin olduÄŸunu söyledi. Annesinin bu konuda kendisine sürekli destek olduÄŸunu belirten Kürt model, "Babam ise pek fazla ilgilenmemesine raÄŸmen beni yapmak istediÄŸim iÅŸ için engellemedi. Manken olmamda beni teÅŸfik eden ilk kiÅŸinin annem olduÄŸunu rahatlÄ±kla söyleyebilirim" dedi.

DÜNYACA ÜNLÜ MARKANIN YÜZÜ OLDU

Bir süre önce Calvin Klein gibi dünyaca ünlü markalarÄ±n katalog çekimlerinde yer alan Meryem Rod, "Söz konusu firmayla doÄŸrudan resmi bir anlaÅŸmam yok, ancak ünlü firmalarÄ±n OrtadoÄŸu'da çekim yapmalarÄ± için uluslararasÄ± bir firmayla anlaÅŸmalarÄ± bulunuyor. Benim de bu firmayla anlaÅŸmam var" diye konuÅŸtu.Uzun yÄ±llardÄ±r Ä°ran'a gitmediÄŸini dile getiren Kürt manken, "Ä°ran'a gitme gibi bir planÄ±m yok. Çünkü çekimlerde dekolte giymemden dolayÄ± sorun yaÅŸayabilirim. Bu nedenle gitmek istemiyorum" ifadelerini kullandÄ± "Erbil'de düzenlenecek bir defileye davet edilmiÅŸtim. Fakat sonrasÄ±nda defile ertelendi. SanÄ±rÄ±m IÅžÄ°D'le savaÅŸÄ±n etkisi oldu" diyen Meryem Rod sözlerini ÅŸöyle sürdürdü: "Erbil'de çalÄ±ÅŸmayÄ± istiyorum ancak Dubai'de daha fazla çalÄ±ÅŸma imkanÄ±na sahibim. Bir de Dubai'de kÄ±sa sürede ismimi dünyada duyurma fÄ±rsatÄ±na sahibim. Kürdistan için yapmak istediÄŸim bir hayalim var. O da Erbil'de bir defile merkezi kurmak."