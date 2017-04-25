Ferman Toprak Ã§ocuÄŸunun ismini ilk kez aÃ§Ä±kladÄ±

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Ferman Toprak yakÄ±nda bebeÄŸinin olacaÄŸÄ±nÄ± ve ismini de 'Vatan' koyacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Ünlü türkücü Ferman Toprak, yeni albümünü "SaldÄ±r Moruk"u tanÄ±ttÄ±. EÅŸiyle bebek beklediklerini söyleyen Toprak, ister kÄ±z olsun ister erkek çocuÄŸunun adÄ± 'Vatan' koyacakmÄ±ÅŸ. Albümde Serdar Ortaç'Ä±n "Senin ki" parçasÄ±nÄ± da seslendiren sanatçÄ± Ferman Toprak, Ortaç'la bu parçada düet yaptÄ±. "Çok güzel ve samimi bir iÅŸ çÄ±ktÄ±" diyerek duygularÄ±nÄ± da dile getiren Toprak albümle ilgili iddialÄ± konuÅŸtu. Albümde 2 tane de Gaziantep türküsünün bulunduÄŸunu belirten Toprak "Albümü ilk eÅŸim dinlemezse benim eve girme ÅŸansÄ±m olmaz " diyerek espri yaptÄ±. YakÄ±nda baba olacaÄŸÄ± için heyecanlÄ± olan Ferman Toprak "KÄ±z ya da erkek olsun çocuÄŸumun ismi 'Vatan' olacak" dedi.