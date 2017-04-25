Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 25/04/2017 14:51

Ä°mparatorun kÄ±zÄ± Ã¶lÃ¼mden dÃ¶ndÃ¼

Dilan Ã‡Ä±tak

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Ä°brahim TatlÄ±ses'in kÄ±zÄ± Dilan Ã‡Ä±tak yaÄŸmur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik kazasÄ± geÃ§irdi

Ünlü türkücü Ä°brahim TatlÄ±ses'in sonradan kabullendiÄŸi kÄ±zÄ± Dilan ÇÄ±tak, önceki gece 03.00 sÄ±ralarÄ±nda OkmeydanÄ±'nda trafik kazasÄ± geçirdi. YaÄŸmur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyere çarpan DÄ°lan ÇÄ±tak, ÅŸöyle dedi: "Ä°nsan hayatÄ± gerçekten saniyelere baÄŸlÄ±ymÄ±ÅŸ. Bir an araba hiç durmayacak sandÄ±m. KarÅŸÄ±dan araç gelmediÄŸi ve kimseye çarpmadÄ±ÄŸÄ±m için ÅŸükrediyorum."

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