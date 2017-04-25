Ece Uslu'nun hayatÄ±nÄ± kabusa Ã§eviren sapÄ±k hayranÄ±na hapis cezasÄ±

ÃœnlÃ¼ oyuncu Ece Uslu'ya sosyal medyadan tehdit iÃ§erikli yorumlar yazan ve sÃ¼rekli takip eden sapÄ±k hayranÄ±na 2 ay 15 gÃ¼n hapis cezasÄ± verildi

Halil DaÄŸ isimli kiÅŸi, önce Uslu'nun sosyal medyadaki fotoÄŸraflarÄ±na tehdit ve hakaret içerikli yorumlar yazmaya baÅŸladÄ±. Uslu, bu yorumlarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hesabÄ± engelledi, daha sonra da sapÄ±k hayranÄ± ünlü oyuncuyu sürekli takip etti. Dizi çekimleri için Gaziantep'e giden ünlü oyuncu, sevgilisiyle birlikte yerleÅŸtiÄŸi otelde takip edildiÄŸini fark etti. Otel merdivenlerinde Uslu'nun önünü kesen genç bir adam, "Beni tanÄ±madÄ±n mÄ± Ece?" dedi. Olay yerinden uzaklaÅŸan Uslu, tedirginlik yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. AynÄ± akÅŸam ise Uslu'nun sevgilisiyle birlikte kaldÄ±ÄŸÄ± odaya bir demet gül geldi. Ünlü oyuncu, güllerin otelde konaklayan Halil isminde bir kiÅŸiden geldiÄŸini öÄŸrendi. Ä°stanbul'a dönen Uslu, kendisini takip eden bu kiÅŸiyi evinin önünde görünce polise baÅŸvurdu.Ünlü oyuncunun ÅŸikayeti sonrasÄ±, Halil DaÄŸ hakkÄ±nda 'kiÅŸilerin huzur ve sükununu bozma' suçu kapsamÄ±nda dava açÄ±ldÄ±. Üç yÄ±la kadar hapsi istenen DaÄŸ, geçtiÄŸimiz günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. DaÄŸ ifadesinde; Ece Uslu ile 'Zerda' dizisinde birlikte çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±, aralarÄ±nda duygusal bir yakÄ±nlÄ±k olduÄŸunu fakat Uslu'nun kendisini affetmediÄŸini söyledi. Mahkeme, DaÄŸ'a iki ay 15 gün hapis cezasÄ± verirken, bu ceza bin 500 lira adli para cezasÄ±na çevrildi.