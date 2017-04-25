Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 25/04/2017 16:57

Kim Kardashian'Ä±n o hali ÅŸok etti

kim kardashian

ÃœnlÃ¼ TV sunucusu Kim Kardashian gittiÄŸi tatilde selÃ¼litleriyle konuÅŸulmaya devam ediyor

YalnÄ±zca ABD'nin deÄŸil dünyanÄ±n en ünlü ailesi olma yolunda ilerleyen Kardashian'lar, bu kez Meksika tatilinde görüntülendi. Kim Kardashian'Ä±n selülitleri sosyal medyayÄ± adeta salladÄ±. Kim, kardeÅŸi Kourtney Kardashian'Ä± 38'inci doÄŸum günü için tatil merkezi Casa Aramara'ya götürdü. Ä°kilinin, kaldÄ±ÄŸÄ± otele gecelik ödedikleri ücret yaklaÅŸÄ±k 16 bin 600 dolardÄ±. Havuz baÅŸÄ±nda ve okyanus kÄ±yÄ±sÄ±nda görüntülenen Kardashian'larÄ±n bikinili fotoÄŸraflarÄ±, sosyal medyada ses getirdi. FotoÄŸraflarda Kardashian'Ä±n kalçasÄ±ndaki selülitler dikkati çekiyor. Büyük kalçalarÄ±yla yÄ±llardÄ±r gündemden düÅŸmeyen Kim'in selülitleri, televizyon programlarÄ±nda bile tartÄ±ÅŸma konusu oldu. Kardashian'lara tatilde bir grup arkadaÅŸÄ± da eÅŸlik ediyor.

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