Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 25/04/2017 17:03

Modellikten sinemaya geÃ§en Delevingne'in son hali herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

Cara Delevingne

ÃœnlÃ¼ model ve oyuncu Cara Delevingne'Ä±n kahverengi saÃ§larÄ±nÄ±n kazÄ±ttÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

ModelliÄŸe ara verdikten sonra sinema sektörüne yönelen Cara Delevingne'in son hali sevenlerini ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Güzel oyuncu yeni filmi için onunla özleÅŸen kahverengi saçlarÄ±nÄ± kazÄ±ttÄ±.Podyumlardan beyazperdeye transfer olan Cara Delevingne cesur hareketlerinden vazgeçmiyor. Söz konusu stil olunca yaratÄ±cÄ±lÄ±kta sÄ±nÄ±r tanÄ±mayan Cara Delevingne yeni film projesi için saçÄ±nÄ± önce kÄ±sacÄ±k kestirdi.GeçtiÄŸimiz aylarda ilk kez platin sarÄ±sÄ± saçlarÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸarak hayranlarÄ±nÄ± heyecanlandÄ±ran Cara ÅŸimdi de yeni saç kesimiyle gündemde. Life In A Year filminin çekimleri için onunla özleÅŸen uzun kumral saçlarÄ±nÄ± kÄ±sacÄ±k kestiren Cara'nÄ±n yeni saç modeli herkes tarafÄ±ndan büyük beÄŸeni topladÄ±. Daha bu haliyle gündemdeyken saçlarÄ±nÄ± tamamen traÅŸ eden genç oyuncu herkesi ÅŸoke etti. Life in a Year filmi için saçlarÄ±nÄ± tamamen kazÄ±tan model film için sete giderken görüntülendi.

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