Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 25/04/2017 23:26

Mayosu kriz yarattÄ± AynÄ± sahnede tam 10 kez mayo deÄŸiÅŸtirdi

mayo

ÃœnlÃ¼ oyuncu Kelly Rohrbach'Ä±n filmdeki ikon haline gelmiÅŸ kÄ±rmÄ±zÄ± mayosu adeta facia yarattÄ±

Merakla beklenen 'Baywatch' (Sahil Güvenlik) filminin yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan Kelly Rohrbach, ikonik kÄ±rmÄ±zÄ± mayosunun çekimler sÄ±rasÄ±nda kriz yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.'Sahil Güvenlik' filminde rol alan Kelly Rohrbach, yapÄ±mcÄ±larÄ±n bacaklarÄ±nÄ± kÄ±sa gösterdiÄŸini söyleyerek kÄ±rmÄ±zÄ± mayoyu 10 kez deÄŸiÅŸtirdiÄŸini söyledi.27 yaÅŸÄ±ndaki ABD'li model ve oyuncu, doÄŸru kombinasyonu bulabilmek için ayna karÅŸÄ±sÄ±nda uzun saatler geçirdiÄŸini açÄ±kladÄ±.

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