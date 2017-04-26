Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 26/04/2017 08:31

ÃœnlÃ¼ oyuncuya bÃ¼yÃ¼k ÅŸok gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Selim ErdoÄŸan

ÃœnlÃ¼ oyuncu Selim ErdoÄŸan Marmaris'te 840 gram esrar maddesi ve uyuÅŸturucu madde dÃ¼zeneÄŸi ile gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Marmaris Ä°lçe Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri Bozburun Mahallesi’nde bir villada uyuÅŸturucu madde imalatÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Villaya baskÄ±n yapan jandarma yaptÄ±ÄŸÄ± aramada uyuÅŸturucu yapmak için düzenek, cam kavanozlar içinde paketlenmiÅŸ halde 840 gram esrar maddesi ele geçirdi. Operasyon kapsamÄ±nda villada bulunan dizi ve sinema sanatçÄ±sÄ± Selim ErdoÄŸan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.MuÄŸla AraÅŸtÄ±rma Hastanesi’nde saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirilen ünlü oyuncu sorgulanmak üzere Marmaris Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±’na götürüldü. VillayÄ± bir süre önce kiraladÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilen ErdoÄŸan’Ä±n komÅŸusu Mehmet ÇalÄ±ÅŸ, "Selim ErdoÄŸan çok iyi biridir ve herkes burada sever. Üzerine bir iftira atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Böyle bir ÅŸey olacaÄŸÄ±na kesinlikle inanmÄ±yorum. Kendisi yeni geldi ve olmadÄ±ÄŸÄ±nda bahçesini ben düzenlerim. Öyle uyuÅŸturucu madde ekmek ticaret yapma gibi iddialar yalandÄ±r" dedi.Olayla ilgili soruÅŸturma sürüyor.

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