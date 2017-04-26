Survivor'da 25 Nisan SalÄ± gecesi kim elendi

EkranlarÄ±n sevilen yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor'da dÃ¼n akÅŸam Ã¼nlÃ¼ler takÄ±mÄ±ndan bir isim daha yarÄ±ÅŸmaya veda etti

Survivor'da dün akÅŸam gerçekleÅŸen ada konseyinde ünlüler takÄ±mÄ±ndan Sema, Sabriye ve Åžahika elenme potasÄ±na girmiÅŸti. SMS oylarÄ±nÄ±n sonucunda adaya veda eden Åžahika oldu.

Elendikten sonra neler soyledi

Elenme potasÄ±nda rakiplerinden daha düÅŸük SMS oyu alan Åžahika elendikten sonra kÄ±sa bir açÄ±klama yaptÄ±. Åžahika, 'Herkesin zor günleri olmuÅŸtur, bugünde öyle bir gün.. Ama her ÅŸerde bir hayÄ±r vardÄ±r. Ben böyle inanÄ±yorum. Survivor sadece parkur performansÄ± demek deÄŸildi benim için. YÄ±llardÄ±r bu özel yerde yer almak istedim uzun zamandÄ±r.

ÅžAHÄ°KA ERCÜMEN KÄ°MDÄ°R?

Åžahika Ercümen, 16 Ocak 1985 yÄ±lÄ±nda Çanakkale'de doÄŸdu. Çanakkale Milli Piyango Anadolu Lisesi’ni bitiren Åžahika Ercümen, BaÅŸkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden mezun oldu halen yüksek lisans eÄŸitimine devam etmekte.AstÄ±m hastalÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± çok zor bir çocukluk geçirdiÄŸini ifade eden Åžahika Ercümen, sualtÄ± sporlarÄ±na baÅŸlamasÄ±nÄ± hayatÄ±nÄ±n dönüm noktasÄ± olarak kabul ediyor. SualtÄ± SporlarÄ± Milli TakÄ±mÄ±’nda sualtÄ± hokeyi, sualtÄ± rugbysi, monopalet ve serbest dalÄ±ÅŸ branÅŸlarÄ±nda 100 üzerinde ulusal ÅŸampiyonluk ve rekorunun yanÄ± sÄ±ra 8 tane de Dünya Rekoru sahibi olan Åžahika Ercümen, spor kariyeri dÄ±ÅŸÄ±nda diyetisyenlik yapÄ±yor ve sualtÄ± belgeselciliÄŸi ile uÄŸraÅŸÄ±yor.

DoÄŸanÄ±n korunmasÄ±, nesli tehlike altÄ±nda olan canlÄ±lar ve engelliler ile dalÄ±ÅŸ gibi sosyal sorumluluk projelerini aktif olarak yürütmekte olan Åžahika Ercümen, pek çok kurum ve kuruluÅŸ için baÅŸarÄ± ve motivasyon seminerleri de vermekte. YoÄŸun seyahatler ve antrenman kamplarÄ± dolayÄ±sÄ± ile farklÄ± dilleri ve kültürleri araÅŸtÄ±rmaya, kitap okumaya düÅŸkün olduÄŸunu ifade eden Åžahika Ercümen, sürekli yurtdÄ±ÅŸÄ± turnuvalara katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için ev yemeklerini çok özlemekte...Åžahika Ercümen Survivor'a katÄ±lma sebebini “inanÄ±rlarsa her ÅŸeyi yapabileceklerini göstermek” ve “insanlara ilham olmak” olarak tanÄ±mlÄ±yor. En büyük amacÄ±nÄ± ise; “Survivor'da yarÄ±ÅŸÄ±rken hayallerimi daha büyük kitlelerle paylaÅŸÄ±p birlikte çoÄŸaltmak” olarak.