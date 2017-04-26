Nusret gÃ¼ndem olmak iÃ§in 2 milyon dolar mÄ± Ã¶dedi

Tuzlama hareketiyle son dÃ¶neme damga vuran Nusret'in bu hareketinin dÃ¼nya genelinde gÃ¼ndeme gelmesi iÃ§in 2 milyon dolar harcadÄ±ÄŸÄ± iddia edildi

Sosyete etçici Nusret’in, tuz dökme hareketinin dünya kamuoyunda gündeme gelmesi için AmerikalÄ± bir ajansla anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. UçankuÅŸ’un haberine göre; dünyaca ünlü isimlere bile tuzlama hareketini yaptÄ±ran Nusret, PR çalÄ±ÅŸmalarÄ± için 2 milyon dolar harcadÄ±. Ünlü etçinin, Leonardo DiCaprio'nun Dubai'de Nusret'e gitmesi ve kendisinin 'Narcos' dizisinde rol almasÄ± için ciddi ödemeler yaptÄ±.

Ä°talyan oyuncu Marco Borriello, ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Bruno Mars, Golden State Warriors, GalatasaraylÄ± Lukas Podolski, Bayer Leverkusen'de oynayan mili oyuncular Hakan ÇalhanoÄŸlu ve Ömer Toprak, Arsenal’de forma giyen Welbeck, Lyon'un yÄ±ldÄ±zÄ± Doria ve daha birçok kiÅŸinin de tuzlama hareketi yapma karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Nusret’ten ücret aldÄ±ÄŸÄ± öne sürüldü.