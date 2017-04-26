Kelime Oyunu yeniden baÅŸlÄ±yor o kanalda ekrana gelecek

Ali Ä°hsan Varolâ€™un sunduÄŸu ve birden fazla farklÄ± kanalda ekrana gelen yarÄ±ÅŸma programÄ± Kelime Oyunu Teve2 kanalÄ±ndan izleyici karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ecek

Bir zamanlarÄ±n en çok izlenen yarÄ±ÅŸma programlarÄ±ndan Kelime Oyunu, 2008 yÄ±lÄ±nda Kanal 1’de baÅŸlamÄ±ÅŸ, kanalÄ±n kapanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 2010’da Bloomberg HT’ye geçmiÅŸti.2013 yÄ±lÄ±ndan itibaren ise Show TV’de yayÄ±nlanmaya baÅŸlayan yapÄ±m, 2014 yÄ±lÄ±nda fox tv’ye transfer olan Kelime Oyunu bir süre sonra yayÄ±ndan kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.