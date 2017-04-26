Usta oyuncu ilk kez konuÅŸtu KeÅŸke Ã¶lseydim de bu yaÅŸananlarÄ± gÃ¶rmeseydim

CanlÄ± yayÄ±na katÄ±lan Devlet TiyatrolarÄ± Eski Sanat YÃ¶netmeni Erhan YazÄ±cÄ±oÄŸlu 15 Temmuz hakkÄ±nda konuÅŸtu

Usta oyuncu ve Devlet TiyatrolarÄ± Eski Sanat Yönetmeni Erhan yazÄ±cÄ±oÄŸlu, 15 Temmuz için 'KeÅŸke geçen yÄ±l ölseydim de bu yaÅŸananlarÄ± görmeseydim' dedi.YarÄ±n ilk bölümü ATV ekranÄ±nda yayÄ±nlanacak olan 'Ä°kisini de Sevdim' dizisinin baÅŸrol oyuncusu Erhan YazÄ±cÄ±oÄŸlu GünaydÄ±n'a konuÅŸtu: 15 Temmuz'u görmektense ölmeyi yeÄŸlerdim. KarÄ±ma 'KeÅŸke geçen yÄ±l ölseydim de bu yaÅŸananlarÄ± görmeseydim' dedim. Ä°nanamadÄ±m, günlerce uyuyamadÄ±m. Usta oyuncu YazÄ±cÄ±oÄŸlu ÅŸöyle deva etti: Ne önemli bir ülkeymiÅŸiz ki bütün dünya bizi kÄ±skanÄ±yor. Geçen yÄ±l genel sanat yönetmeniyken 300 kiÅŸi Tiyatrolar Günü'mü kutladÄ±, bu yÄ±l sadece iki kiÅŸi aradÄ±. Bu bariz ÅŸekilde yalakalÄ±ktÄ±r.