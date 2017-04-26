Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 26/04/2017 11:50

Usta oyuncu ilk kez konuÅŸtu KeÅŸke Ã¶lseydim de bu yaÅŸananlarÄ± gÃ¶rmeseydim

Devlet TiyatrolarÄ± Eski Sanat YÃ¶netmeni Erhan yazÄ±cÄ±oÄŸlu

CanlÄ± yayÄ±na katÄ±lan Devlet TiyatrolarÄ± Eski Sanat YÃ¶netmeni Erhan YazÄ±cÄ±oÄŸlu 15 Temmuz hakkÄ±nda konuÅŸtu

Usta oyuncu ve Devlet TiyatrolarÄ± Eski Sanat Yönetmeni Erhan yazÄ±cÄ±oÄŸlu, 15 Temmuz için 'KeÅŸke geçen yÄ±l ölseydim de bu yaÅŸananlarÄ± görmeseydim' dedi.YarÄ±n ilk bölümü ATV ekranÄ±nda yayÄ±nlanacak olan 'Ä°kisini de Sevdim' dizisinin baÅŸrol oyuncusu Erhan YazÄ±cÄ±oÄŸlu GünaydÄ±n'a konuÅŸtu: 15 Temmuz'u görmektense ölmeyi yeÄŸlerdim. KarÄ±ma 'KeÅŸke geçen yÄ±l ölseydim de bu yaÅŸananlarÄ± görmeseydim' dedim. Ä°nanamadÄ±m, günlerce uyuyamadÄ±m. Usta oyuncu YazÄ±cÄ±oÄŸlu ÅŸöyle deva etti: Ne önemli bir ülkeymiÅŸiz ki bütün dünya bizi kÄ±skanÄ±yor. Geçen yÄ±l genel sanat yönetmeniyken 300 kiÅŸi Tiyatrolar Günü'mü kutladÄ±, bu yÄ±l sadece iki kiÅŸi aradÄ±. Bu bariz ÅŸekilde yalakalÄ±ktÄ±r.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
spiker Duygu LeloÄŸlu

Spiker Duygu LeloÄŸlu yaptÄ±ÄŸÄ± hatalarla alay konusu oldu

ATV'nin spor spikeri Duygu LeloÄŸlu basketbol maÃ§Ä± anlatÄ±rken yaptÄ±ÄŸÄ± kelime hatalarÄ±yla rezil oldu

Ã‡aÄŸatay Ulusoy

Ã‡aÄŸatay Ulusoy dizi final yapar yazmaz beyazperdede olacak

Medcezir ve Ä°Ã§erde dizisiyle Ã¼nÃ¼ne Ã¼n katan Ã‡aÄŸatay Ulusoy hazirandan hemen sonra sÃ¼rpriz bir yapÄ±mla beyazperdede olacak

demet akalÄ±n

Demet AkalÄ±n'Ä±n o benim ÅŸeklinde eÅŸine sarÄ±lmasÄ± sosyal medyada olay oldu

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Demet AkalÄ±n eÅŸinin doÄŸum gÃ¼nÃ¼nde sarÄ±lÄ±rken Ã§ekilmiÅŸ bir fotoÄŸrafÄ± sosyal medyada paylaÅŸtÄ±ktan sonra takipÃ§ileri tarafÄ±ndan tuhaf yorumlar aldÄ±