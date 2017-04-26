Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 26/04/2017 12:19

Tuvana TÃ¼rkay Alper Poltuk ile gÃ¶rÃ¼nmemek iÃ§in bakÄ±n ne yaptÄ±

Tuvana TÃ¼rkay Alper Poltuk

ÃœnlÃ¼ oyuncu Tuvana TÃ¼rkay ile birliktelik yaÅŸayan Alper Poltuk birlikte gÃ¶rÃ¼nmemek iÃ§in akla karayÄ± seÃ§ti

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk ve oyuncu Tuvana Türkay, Arnavutköy'de baÅŸ baÅŸa yemek yedi. Birlikte fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n çekilmesini istemeyen oyuncu, mekanÄ±n bahçesindeki 2 metrelik duvardan atlamaya çalÄ±ÅŸtÄ± Tuvana Türkay, adÄ±nÄ±n aÅŸk dedikodularÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'la Arnavutköy'de baÅŸ baÅŸa yemek yedi. Gazetecilerin geldiÄŸini öÄŸrenince üst kata çÄ±kan ikiliden, birlikte görüntülenmemek adÄ±na mekandan ilk olarak Potuk çÄ±ktÄ±. Ferrari'siyle ileride bekleyen futbolcuyu telefonla arayan oyuncu, sevgilisine gitmesini söyledi. Ä°çeride bir saat daha kalan Türkay, muhabirlerin fotoÄŸraf çekmesini istemediÄŸi için mekanÄ±n bahçesindeki yaklaÅŸÄ±k 2 metrelik duvardan atlamaya çalÄ±ÅŸtÄ±. BaÅŸarÄ±lÄ± olamayan oyuncu, çareyi ön kapÄ±dan çÄ±kmakta buldu. Türkay, "Alper Bey'le yeni bir aÅŸk mÄ±?" sorusuna, "BurasÄ± bir restoran ve birlikte yemek yedik" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

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