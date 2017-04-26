ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Cenk Eren'in acÄ± gÃ¼nÃ¼

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Cenk Eren annesini solunum yetmezliÄŸinden dolayÄ± kaybetti

Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Cenk Eren, bu gece saatlerinde annesini kaybetti. Cenk Eren, acÄ± haberi sosyal medya hesabÄ± Twitter'dan duyurdu. Eren paylaÅŸÄ±mÄ±nda "AnacÄ±ÄŸÄ±m hakk'Ä±n rahmetine kavuÅŸtu. Bugün Ankara KarÅŸÄ±yaka Camii'nde ikindi namazÄ±na müteakip KarÅŸÄ±yaka MezarlÄ±ÄŸÄ±'na defnedilecektir." dedi. Cenk Eren, annesine baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile biliniyordu. Cenk Eren'in annesi solunum yetmezliÄŸi nedeniyle 2015 yÄ±lÄ±nda hastaneye kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ve uzun süre yoÄŸun bakÄ±mda tutulmuÅŸtu. Cenk Eren annesinin baÅŸÄ±ndan bir an olsun ayrÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±.