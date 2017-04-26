Demet AkalÄ±n'Ä±n o benim ÅŸeklinde eÅŸine sarÄ±lmasÄ± sosyal medyada olay oldu

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Demet AkalÄ±n eÅŸinin doÄŸum gÃ¼nÃ¼nde sarÄ±lÄ±rken Ã§ekilmiÅŸ bir fotoÄŸrafÄ± sosyal medyada paylaÅŸtÄ±ktan sonra takipÃ§ileri tarafÄ±ndan tuhaf yorumlar aldÄ±

Türk pop müziÄŸinin ünlü ismi Demet AkalÄ±n, önceki gün eÅŸi ve dostlarÄ±yla doÄŸum gününü kutladÄ±. Geceden bir çok kare paylaÅŸan AkalÄ±n'Ä±n Instagram'Ä±n hikaye bölümünden eÅŸine sÄ±msÄ±kÄ± sarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafÄ± en çok konuÅŸulan fotoÄŸraf oldu.

Demet AkalÄ±n, eÅŸi Okan Kurt'a öyle bir sarÄ±ldÄ± ki fotoÄŸrafÄ± görenler "sevdiÄŸime sahiplenme ÅŸeklim" yorumunda bulundu.