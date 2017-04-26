Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 26/04/2017 21:36

Ã‡aÄŸatay Ulusoy dizi final yapar yazmaz beyazperdede olacak

Ã‡aÄŸatay Ulusoy

Medcezir ve Ä°Ã§erde dizisiyle Ã¼nÃ¼ne Ã¼n katan Ã‡aÄŸatay Ulusoy hazirandan hemen sonra sÃ¼rpriz bir yapÄ±mla beyazperdede olacak

'Ä°çerde' dizisinin Sarp'i ÇaÄŸatay Ulusoy, Ä°çerde'den sonra sürpriz bir yapÄ±mla beyazperdede olacak.Best Model seçildiÄŸi akÅŸam dizi tekifi alan ve ilk dizisi 'AdÄ±nÄ± Feriha Koydum' ile Türkiye'nin en sevilen oyuncularÄ± arasÄ±na adÄ±nÄ± yazdÄ±rmayÄ± baÅŸaran ÇaÄŸatay Ulusoy, bu sezon da 'Ä°çerde' dizisiyle baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± sürdürmüÅŸtü. Bu kez Komiser Sarp YÄ±lmaz karakterine hayat veren yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncu, baÅŸrolü Aras Bulut Ä°ynemli, Çetin Tekindor, Mustafa UÄŸurlu ve Bensu Soral gibi ünlü isimlerle paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. 

 

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