Spiker Duygu LeloÄŸlu yaptÄ±ÄŸÄ± hatalarla alay konusu oldu

ATV'nin spor spikeri Duygu LeloÄŸlu basketbol maÃ§Ä± anlatÄ±rken yaptÄ±ÄŸÄ± kelime hatalarÄ±yla rezil oldu

THY Euroleague'de Fenerbahçe'nin Panathinaikos serisini 3-0'la geçmesinin ardÄ±ndan A Haber'de ilginç anlar yaÅŸandÄ±.MaçÄ±n ardÄ±ndan A Haber'de maçÄ±n haberini sunan spiker Duygu LeloÄŸlu, basketbol terimi olan 'ribaund'u 'rembo' ÅŸeklinde telaffuz etti. LeloÄŸlu, Panathinaikos'un adÄ±nÄ± da söylemekte zorlandÄ±. Panathinaikos'u tek tek heceleyen LeloÄŸlu'nun görüntüleri sosyal medyada çokça paylaÅŸÄ±lÄ±rken, bu görüntüler güne adeta damgasÄ±nÄ± vurdu.