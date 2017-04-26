Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 26/04/2017 22:01

Spiker Duygu LeloÄŸlu yaptÄ±ÄŸÄ± hatalarla alay konusu oldu

spiker Duygu LeloÄŸlu

ATV'nin spor spikeri Duygu LeloÄŸlu basketbol maÃ§Ä± anlatÄ±rken yaptÄ±ÄŸÄ± kelime hatalarÄ±yla rezil oldu

THY Euroleague'de Fenerbahçe'nin Panathinaikos serisini 3-0'la geçmesinin ardÄ±ndan A Haber'de ilginç anlar yaÅŸandÄ±.MaçÄ±n ardÄ±ndan A Haber'de maçÄ±n haberini sunan spiker Duygu LeloÄŸlu, basketbol terimi olan 'ribaund'u 'rembo' ÅŸeklinde telaffuz etti. LeloÄŸlu, Panathinaikos'un adÄ±nÄ± da söylemekte zorlandÄ±. Panathinaikos'u tek tek heceleyen LeloÄŸlu'nun görüntüleri sosyal medyada çokça paylaÅŸÄ±lÄ±rken, bu görüntüler güne adeta damgasÄ±nÄ± vurdu.

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