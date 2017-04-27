Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 27/04/2017 11:45

VatanÄ±m Sensin'in Leo'su kÄ±z arkadaÅŸÄ±yla yakalandÄ±

vatanÄ±m sensin

Kanal D'nin sevilen dizisi VatanÄ±m Sensin'de oynayan Boran Kuzum kÄ±z arkadaÅŸÄ±yla objektiflere yakalanÄ±nca tedirgin oldu

"MuhteÅŸem YüzyÄ±l Kösem"de Sultan Mustafa rolüyle ekranlarda boy göstermeye baÅŸlayan ve "VatanÄ±m Sensin"deki TeÄŸmen Leo rolüyle hafÄ±zÄ±lara kazÄ±nan ünlü oyuncu Boran Kuzum, kÄ±z arkadaÅŸÄ±yla magazincilere yakalandÄ±. Uzun süredir bekar olan ünlü oyuncu Afife Tiyatro Ödülleri törenine katÄ±ldÄ±. Kuzum, tören sonrasÄ± after party'ye kÄ±z arkadaÅŸÄ±yla katÄ±ldÄ±. FlaÅŸlar patlayÄ±nca tedirgin olan Kuzum, sevgilisinin adÄ±nÄ± soran gazetecilere "Lütfen bana adÄ±nÄ± sormayÄ±n. Kendisi kolejden arkadaÅŸÄ±m" dedi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
neslihan atagÃ¼l

Neslihan AtagÃ¼l eÅŸinin baÅŸ harfini bakÄ±n neresine yazdÄ±rdÄ±

ÃœnlÃ¼ oyuncu Neslihan AtagÃ¼l geÃ§en yazdan bu yana evli olduÄŸu eÅŸi Kadir DoÄŸulu'nun baÅŸ harfini aÄŸzÄ±nÄ±n iÃ§ine dÃ¶vme yaptÄ±rdÄ±

bÃ¼lent ersoy Semih DoÄŸruer

Diva eski sevgilisiyle yeniden aÅŸk yaÅŸÄ±yor

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± BÃ¼lent Ersoy, eski sevgilisi ve modacÄ±sÄ± Semih DoÄŸruer ile yeniden birlikte

Sibel Ãœresin

YaÅŸam koÃ§u Sibel Ãœresin'i bu soru Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

Bir TV kanalÄ±nda program yapan Sibel Ãœresin, telefon baÄŸlantÄ±sÄ± kuran izleyicisinin sorusuna ne diyeceÄŸini bilemedi