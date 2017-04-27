VatanÄ±m Sensin'in Leo'su kÄ±z arkadaÅŸÄ±yla yakalandÄ±

Kanal D'nin sevilen dizisi VatanÄ±m Sensin'de oynayan Boran Kuzum kÄ±z arkadaÅŸÄ±yla objektiflere yakalanÄ±nca tedirgin oldu

"MuhteÅŸem YüzyÄ±l Kösem"de Sultan Mustafa rolüyle ekranlarda boy göstermeye baÅŸlayan ve "VatanÄ±m Sensin"deki TeÄŸmen Leo rolüyle hafÄ±zÄ±lara kazÄ±nan ünlü oyuncu Boran Kuzum, kÄ±z arkadaÅŸÄ±yla magazincilere yakalandÄ±. Uzun süredir bekar olan ünlü oyuncu Afife Tiyatro Ödülleri törenine katÄ±ldÄ±. Kuzum, tören sonrasÄ± after party'ye kÄ±z arkadaÅŸÄ±yla katÄ±ldÄ±. FlaÅŸlar patlayÄ±nca tedirgin olan Kuzum, sevgilisinin adÄ±nÄ± soran gazetecilere "Lütfen bana adÄ±nÄ± sormayÄ±n. Kendisi kolejden arkadaÅŸÄ±m" dedi.