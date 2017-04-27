Diva Ã¼nlÃ¼ modacÄ±yÄ± elleriyle kontrol etti Tam not verdi

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± BÃ¼lent Ersoy, modacÄ±sÄ± GÃ¼lÅŸah SaraÃ§oÄŸlu'nu mide kÃ¼Ã§Ã¼ltme ameliyatÄ± sonrasÄ± kontrole gitti

Ünlülerin modacÄ±sÄ± GülÅŸah SaraçoÄŸlu, mide küçültme ameliyatÄ± sonrasÄ± formuna kavuÅŸtu. Instagram'Ä± aktif olarak kullanan ünlü modacÄ± son paylaÅŸÄ±mÄ±yla dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeyi baÅŸardÄ±. SaraçoÄŸlu'nun atölyesine giden Türk MüziÄŸi'nin DivasÄ± Bülent Ersoy, ünlü modacÄ±nÄ±n operasyon sonrasÄ±nda vücudundaki deÄŸiÅŸimi elleriyle kontrol etti. Diva'nÄ±n kontrolü sÄ±rasÄ±nda çekilen fotoÄŸrafÄ± SaraçoÄŸlu, Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. SaraçoÄŸlu, paylaÅŸÄ±mÄ±na, "Kontrole geldi Diva... Ameliyattan sonra ilk kez görüÅŸtük. 'TamamdÄ±r olmuÅŸ' dedi." notunu ekledi.