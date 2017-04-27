Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 27/04/2017 12:19

ÃœnlÃ¼ reklamcÄ± kendisinden 40 yaÅŸ kÃ¼Ã§Ã¼k sevgilisiyle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

levent erden

ÃœnlÃ¼ reklamcÄ± Levent Erden torunu yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z arkadaÅŸÄ±yla objektiflere yakalandÄ±

Ünlü reklamcÄ± ve akademisyen Levent Erden, önceki gün kendisinden yaklaÅŸÄ±k 40 yaÅŸ küçük bir güzelle NiÅŸantaÅŸÄ±'nda görüntülendi. NiÅŸantaÅŸÄ±'nda genç güzelle el ele olan Levent Erden, gazetecileri fark edince elini bÄ±rakÄ±p yan yana yürümeye baÅŸladÄ±. Daha önce de aynÄ± güzelle görüntülenen Erden, "En sonunda beni ünlü yapacaksÄ±nÄ±z" diyerek, tepkisini dile getirdi. Bu arada Erden'in yanÄ±ndaki genç kadÄ±nÄ±n, öÄŸrencisi olduÄŸu iddia edilmiÅŸti.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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Neslihan AtagÃ¼l eÅŸinin baÅŸ harfini bakÄ±n neresine yazdÄ±rdÄ±

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bÃ¼lent ersoy Semih DoÄŸruer

Diva eski sevgilisiyle yeniden aÅŸk yaÅŸÄ±yor

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Sibel Ãœresin

YaÅŸam koÃ§u Sibel Ãœresin'i bu soru Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

Bir TV kanalÄ±nda program yapan Sibel Ãœresin, telefon baÄŸlantÄ±sÄ± kuran izleyicisinin sorusuna ne diyeceÄŸini bilemedi