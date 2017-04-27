YaÅŸam koÃ§u Sibel Ãœresin'i bu soru Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

Bir TV kanalÄ±nda program yapan Sibel Ãœresin, telefon baÄŸlantÄ±sÄ± kuran izleyicisinin sorusuna ne diyeceÄŸini bilemedi

Bir dönem yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu aykÄ±rÄ± çÄ±kÄ±ÅŸlarla adÄ±ndan söz ettiren yaÅŸam koçu Sibel Üresin, ÅŸimdilerde Süper TV isimli bir kanalda yorumculuk yapÄ±yor. Son olarak konuk olduÄŸu bir kanala baÄŸlanan erkek izleyicinin "10 gündür baÅŸÄ±m aÄŸrÄ±yor. Tüm tahlilleri yaptÄ±rdÄ±m. Ancak herhangi bir ÅŸey çÄ±kmadÄ±. Bu nazardan olabilir mi?" ÅŸeklindeki sorusuna muhatap oldu.Bu soru karÅŸÄ±sÄ±nda kÄ±sa süre afallayan Üresin, partnerinin devreye girmesiyle rahat bir nefes aldÄ±.