Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 27/04/2017 13:21

YaÅŸam koÃ§u Sibel Ãœresin'i bu soru Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

Sibel Ãœresin

Bir TV kanalÄ±nda program yapan Sibel Ãœresin, telefon baÄŸlantÄ±sÄ± kuran izleyicisinin sorusuna ne diyeceÄŸini bilemedi

Bir dönem yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu aykÄ±rÄ± çÄ±kÄ±ÅŸlarla adÄ±ndan söz ettiren yaÅŸam koçu Sibel Üresin, ÅŸimdilerde Süper TV isimli bir kanalda yorumculuk yapÄ±yor. Son olarak konuk olduÄŸu bir kanala baÄŸlanan erkek izleyicinin "10 gündür baÅŸÄ±m aÄŸrÄ±yor. Tüm tahlilleri yaptÄ±rdÄ±m. Ancak herhangi bir ÅŸey çÄ±kmadÄ±. Bu nazardan olabilir mi?" ÅŸeklindeki sorusuna muhatap oldu.Bu soru karÅŸÄ±sÄ±nda kÄ±sa süre afallayan Üresin, partnerinin devreye girmesiyle rahat bir nefes aldÄ±.

 

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