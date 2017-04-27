Diva eski sevgilisiyle yeniden aÅŸk yaÅŸÄ±yor

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± BÃ¼lent Ersoy, eski sevgilisi ve modacÄ±sÄ± Semih DoÄŸruer ile yeniden birlikte

ModacÄ±sÄ± Semih DoÄŸruer ile fotoÄŸraf paylaÅŸan Bülent Ersoy, fotoÄŸrafÄ± "seviyorum üstad" notuyla paylaÅŸtÄ±. Ä°kilinin daha önce de aÅŸk yaÅŸadÄ±klarÄ±na dair iddialar çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.Daha önce de genç modacÄ±sÄ± Semih DoÄŸruer'le aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iddia edilen Bülent Ersoy'un sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± ve yorumlarÄ± kafalarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Ersoy, Instagram hesabÄ±ndan DoÄŸruer'le fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ± ve fotoÄŸrafa "TasarÄ±mcÄ± ve erkek arkadaÅŸÄ±… Seviyorum üstad. Ä°yi günler" notunu düÅŸtü. DoÄŸruer de kendi hesabÄ±ndan aynÄ± fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸtÄ±. Ersoy, bu fotoÄŸrafa yorum yapmayÄ± ihmal etmedi ve "AÅŸkÄ±m, hayatÄ±m, öpücük" yorumunda bulundu.