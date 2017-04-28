Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 28/04/2017 11:32

Ezgi Mola o haber karÅŸÄ±sÄ±nda Ã§Ä±lgÄ±na dÃ¶ndÃ¼

Ezgi Mola

GÃ¼zel oyuncu Ezgi Mola televizyonda izlediÄŸi bir habere verdiÄŸi tepkiyi sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±

Ezgi Mola, bir öÄŸretmenin öÄŸrencisini dövdüÄŸüne dair yapÄ±lan haberi izlerken çok sinirlendi.Dayak yiyen küçük öÄŸrenciyle empati kuran oyuncu, Ä°nstagram'Ä±n hikaye bölümünden haberin ekran görüntüsünü paylaÅŸtÄ±.Atama bekleyen öÄŸretmenlere atÄ±fta bulunan Mola, "Bunca atama bekleyen öÄŸretmenimiz varken bu y..ÅŸak öÄŸretmen olmamalÄ±. Evet evet doÄŸru okudunuz, y..ÅŸak, kanÄ± bozuk, b.k" sözleriyle yaÅŸananlara isyan etti.

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