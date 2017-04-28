YarÄ±ÅŸ kÄ±zÄ±ÅŸÄ±yor Survivor 75. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± izle

EkranlarÄ±n sevilen yarÄ±ÅŸmasÄ± Survivor'da bu akÅŸam Ã¶dÃ¼l oyunu iÃ§in her iki takÄ±m da mÃ¼cadele edecek

Survivor yarÄ±ÅŸmasÄ±nda bu akÅŸam ünlüler ve gönüllüler takÄ±mÄ± ödül için mücadele edecek. Fragmanda Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n yarÄ±ÅŸmacÄ±lara yeniden büyük ödül sürprizi olduÄŸu görülüyor. Her iki takÄ±mÄ±n mücadelesi bu akÅŸam TV8 kanalÄ±nda ekrana gelecek.

Gönüllüler takÄ±mÄ±nda tartÄ±ÅŸma

Gönüllüler takÄ±mÄ±nda yarÄ±ÅŸan TuÄŸçe ve Ogeday bu akÅŸam bir tartÄ±ÅŸma yaÅŸayacak. TuÄŸçe ve Ogeday'Ä±n tartÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n takÄ±mÄ± ödül oyununda olumsuz etkileyip etkilemeyeceÄŸi merak konusu oldu.

Furkan'dan ilginç çÄ±kÄ±ÅŸ

Sema, Serhat ve Ä°lhan MansÄ±z ile birlikte fantastik dörtlü olarak anÄ±lan Furkan KÄ±zÄ±lay her ne kadar bir beraberlik olsa da takÄ±mda yalnÄ±z olduÄŸunun üstüne bastÄ±.

Sevilen yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor bu akÅŸam yeni bölümü ile saat 20.00'da TV 8 kanalÄ±nda olacak.