Okan BayÃ¼lgen'den Nusret'e aÄŸÄ±r sÃ¶zler

ÃœnlÃ¼ komedyen Okan BayÃ¼lgen, 'tuzlama' hareketiyle fenomen olan Nusret'e eleÅŸtirilerde bulundu

Ünlü ÅŸovmen Okan Bayülgen, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada tuzlama hareketiyle dünya çapÄ±nda ünlü olan Nusret'e aÄŸÄ±r eleÅŸtirilerde bulundu. Nusret'in videolarÄ±nÄ± çocuklarÄ±n da izlediÄŸini ve ete yapÄ±lanlarÄ±n Ä°slam dinine aykÄ±rÄ± olduÄŸunu belirten ünlü ÅŸovmen, ÅŸu ifadelere yer verdi: "KucaÄŸÄ±nda kuzu okÅŸama, ölü hayvanlarÄ± tokatlama, Ä°slam'da binbir dua ile kesilen hayvan etine türlü eziyetler. Bu videolarÄ± çocuklarÄ±nÄ±z izliyor. Ben bu ÅŸovu sapkÄ±n ve ahlaksÄ±z buluyorum. Bu Nusret'e para yatÄ±ran da, yiyen de, reklam ajansÄ± da, haberini yapan da bu çirkinliÄŸe ortak oluyor. Neyse... SÄ±kmayÄ±n canÄ±nÄ±zÄ±. Hadi size afiyet olsun."