Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 28/04/2017 18:53

TÃ¼m burnu havada gezen Ã¼nlÃ¼lere insanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdi

iÃ§erde

ÃœnlÃ¼ oyuncu Bensu Soral, NiÅŸantaÅŸÄ±'nda yaÅŸlÄ± kadÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce kadÄ±nÄ± durdurup otomobile binmesini rica etti

'Ä°çerde' dizisinde Melek rolüyle kariyerinde zirve yapan Bensu Soral, bu kez NiÅŸantaÅŸÄ±'ndaki yardÄ±mseverliÄŸiyle dikkatleri üzerine çekti. Senaryo gereÄŸi öldürülen ve böylece Ä°çerde dizisine veda eden Bensu Soral, önceki gün NiÅŸantaÅŸÄ±'ndaydÄ±. Bir moda atölyesini ziyaret eden genç oyuncu daha sonra otomobilde kendisini bekleyen arkadaÅŸÄ±yla buluÅŸtu.26 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu yolda taksi durdurmaya çalÄ±ÅŸan yaÅŸlÄ± kadÄ±nÄ± görünce kayÄ±tsÄ±z kalmadÄ±. ArkadaÅŸÄ±ndan otomobili durdurmasÄ±nÄ± rica eden Bensu Soral, önce kadÄ±na nereye gideceÄŸini sordu. Bensu Soral, cevabÄ±n ardÄ±ndan da "Yolumuzun üzeri teyzecim, seni de bÄ±rakalÄ±m" diyerek kadÄ±nÄ± otomobile aldÄ±.

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