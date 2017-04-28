Tarkan Almanya'daki TÃ¼rk garsonlar iÃ§in hesabÄ±n 10 katÄ± bahÅŸiÅŸ bÄ±raktÄ±

Tarkan, Almanya'da eÅŸiyle birlikte Tuscolo isimli pizzacÄ±ya gitti. Ã‡alÄ±ÅŸanlarÄ±n TÃ¼rk olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenince 195 TL hesap iÃ§in bin 750 TL Ã¶dedi

Sadece müzikteki baÅŸarÄ±sÄ± deÄŸil kiÅŸiliÄŸiyle de milyonlarÄ±n gönlünde taht kuran Tarkan, bonkörlüÄŸünü yine konuÅŸturdu. Bugüne kadar çocuklar, eÄŸitim, çevre ve hayvanlarla ilgili faaliyet gösteren sayÄ±sÄ±z derneÄŸe yüklü miktarda yardÄ±m yapan ve bu baÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n gizli kalmasÄ±na özen gösteren Megastar, geçtiÄŸimiz günlerde eÅŸi PÄ±nar TevetoÄŸlu ile yemek yedi. bin 750 TL'lik bahÅŸiÅŸ bÄ±rakarak cömertliÄŸini gösterdi. Önceki gün Siegburg kentindeki Tuscolo isimli pizzacÄ±ya giden Tarkan'a eÅŸi de eÅŸlik etti. ÇalÄ±ÅŸanlarÄ±n büyük ilgi gösterdiÄŸi sevilen sanatçÄ±ya iki pizza, 1 salata ve içecekler dahil 50 euro (195 TL) hesap geldi. Megastar, kendisine hizmet eden Türk garsonlarÄ±n ilgisini karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z bÄ±rakmadÄ± ve onlara güzel bir jest yaptÄ±. Tarkan, Almanya'ya gittiÄŸinde sÄ±k sÄ±k uÄŸradÄ±ÄŸÄ± ve çok sevdiÄŸi 2 Türk garson için 450 euro bahÅŸiÅŸ bÄ±raktÄ±. Ä°ki garsona toplamda yaklaÅŸÄ±k bin 750 bahÅŸiÅŸ veren Megastar, onlarla fotoÄŸraf çekilmeyi de ihmal etmedi.