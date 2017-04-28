Ali Sunal o soru karÅŸÄ±sÄ±nda duygusal anlar yaÅŸadÄ±

'Bir Sorun mu Var'Ä±n dÃ¼n akÅŸamki bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde sorulardan birinin 'KazÄ±m Koyuncu' ile ilgili olmasÄ± Ã¼nlÃ¼ sanatÃ§Ä±yÄ± hÃ¼zÃ¼nlendirdi

Show TV ekranlarÄ±nda bilgi yarÄ±ÅŸmasÄ± 'Bir Sorun mu Var'Ä±n dün akÅŸam yayÄ±nlanan bölümünde sunucu Ali Sunal duygulandÄ±. Sorulardan biri, genç yaÅŸta yaÅŸama veda eden unutulmaz müzisyen KazÄ±m Koyuncu'yla alakalÄ±ydÄ±. YarÄ±ÅŸmacÄ±, KazÄ±m Koyuncu cevabÄ±nÄ± vermeden önce "Bu kiÅŸi kalplerde olan biriydi" dedi, Ali Sunal bu sözler karÅŸÄ±sÄ±nda duygulu anlar yaÅŸadÄ±.'Bir Sorun mu Var' rrogramÄ±n kÄ±sa zamanda fenomen karakterine dönüÅŸen Nöropsikoloji UzmanÄ± AlkÄ±m Seven'in yaptÄ±ÄŸÄ± duygusal konuÅŸma Ali Sunal'Ä± duygulandÄ±rdÄ±. Uzun süre konuÅŸmakta güçlük çeken Ali Sunal'a sosyal medyadan mesaj yaÄŸdÄ±.

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