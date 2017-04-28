Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 28/04/2017 19:18

Ali Sunal o soru karÅŸÄ±sÄ±nda duygusal anlar yaÅŸadÄ±

Ali Sunal

'Bir Sorun mu Var'Ä±n dÃ¼n akÅŸamki bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde sorulardan birinin 'KazÄ±m Koyuncu' ile ilgili olmasÄ± Ã¼nlÃ¼ sanatÃ§Ä±yÄ± hÃ¼zÃ¼nlendirdi

Show TV ekranlarÄ±nda bilgi yarÄ±ÅŸmasÄ± 'Bir Sorun mu Var'Ä±n dün akÅŸam yayÄ±nlanan bölümünde sunucu Ali Sunal duygulandÄ±. Sorulardan biri, genç yaÅŸta yaÅŸama veda eden unutulmaz müzisyen KazÄ±m Koyuncu'yla alakalÄ±ydÄ±. YarÄ±ÅŸmacÄ±, KazÄ±m Koyuncu cevabÄ±nÄ± vermeden önce "Bu kiÅŸi kalplerde olan biriydi" dedi, Ali Sunal bu sözler karÅŸÄ±sÄ±nda duygulu anlar yaÅŸadÄ±.'Bir Sorun mu Var' rrogramÄ±n kÄ±sa zamanda fenomen karakterine dönüÅŸen Nöropsikoloji UzmanÄ± AlkÄ±m Seven'in yaptÄ±ÄŸÄ± duygusal konuÅŸma Ali Sunal'Ä± duygulandÄ±rdÄ±. Uzun süre konuÅŸmakta güçlük çeken Ali Sunal'a sosyal medyadan mesaj yaÄŸdÄ±.

Ä°ÅŸte o konuyla ilgili yazÄ±lan tweetler: 


Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
okan ve nusret

Okan BayÃ¼lgen Nusret'i yerden yere vurdu

Sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarla adÄ±ndan sÃ¶z ettiren Nusret'i Okan BayÃ¼lgen adeta topa tuttu

Ä°stanbul BayÃ¼lgen

Okan BayÃ¼lgen'in kÄ±zÄ± Ä°stanbul Belediye BaÅŸkanÄ± oldu

ÃœnlÃ¼ komedyen ve sunucu Okan BayÃ¼lgen'in kÄ±zÄ± Ä°stanbul, Bodrum Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in gÃ¶rev baÅŸÄ±na geÃ§ti

survivor

Survivor'dan elendikten sonra yaÅŸananlarÄ± ifÅŸa etti

Survivor 2017'de yarÄ±ÅŸan Åžahika ErcÃ¼men elendikten sonra aÃ§Ä±klamalarda bulundu